4 body splashes queridinhos da Natura perfeitos para usar em dias frios
Confira os body splashes da Natura perfeitos para dias frios, com fragrâncias marcantes e aconchegantes que deixam sua rotina ainda mais especial.
Os dias frios pedem fragrâncias mais intensas, acolhedoras e com notas adocicadas ou cremosas, capazes de transmitir sensação de conforto.
E, ao contrário do que muitos pensam, os body splashes, tradicionalmente vistos como opções leves e ideais para o calor, também podem ser grandes aliados nas estações frias.
Na Natura, a linha Tododia conquistou espaço justamente por oferecer fragrâncias que combinam cuidado corporal, hidratação e perfumação prolongada.
Entre os diversos lançamentos, alguns body splashes se destacam por trazer notas adocicadas, amadeiradas e cremosas, perfeitas para usar em dias de clima ameno ou frio.
1. Cereja e Avelã
O Cereja e Avelã é, sem dúvida, o grande clássico da linha. Sua combinação é envolvente, trazendo a doçura intensa da cereja com a cremosidade marcante da avelã.
O resultado é um aroma que lembra sobremesas sofisticadas e transmite imediatamente a sensação de abraço e conforto. Não é à toa que, a cada inverno, ele volta a ser um dos mais procurados.
O toque gourmand é equilibrado, sem ser enjoativo, tornando-o perfeito para usar tanto no dia a dia quanto em momentos especiais.
- Volume: 200ml.
- Preço: R$ 87,90.
2. Ameixa e Flor de Baunilha
Para quem gosta de fragrâncias frutadas com um toque adocicado, o Ameixa e Flor de Baunilha é uma escolha certeira. A ameixa entra trazendo intensidade e sofisticação, enquanto a baunilha acrescenta doçura e suavidade.
Essa fusão resulta em um aroma sensual e elegante, que se adapta tanto a encontros noturnos quanto ao dia a dia de quem prefere perfumes mais marcantes.
É o tipo de fragrância que conquista elogios e deixa um rastro suave, mas inesquecível, ideal para acompanhar os dias frios com estilo.
- Volume: 200ml.
- Preço: R$ 87,90.
3. Cereja Negra e Praliné
Entre os body splashes da Natura, o Cereja Negra e Praliné é, talvez, o mais ousado e sofisticado da linha.
A cereja negra já traz um toque mais intenso em comparação à tradicional cereja, e, combinada com o praliné, resulta em uma fragrância gourmand ainda mais marcante.
O praliné acrescenta cremosidade e uma doçura envolvente, quase como um caramelo delicado, criando um aroma que envolve quem usa e também quem está por perto.
Esse body splash é perfeito para quem busca algo diferente, que fuja do comum e traga personalidade.
- Volume: 200ml.
- Preço: R$ 87,90.
4. Macadâmia
Se os anteriores se destacam pela doçura marcante, o Macadâmia vem para agradar quem prefere fragrâncias mais suaves, mas igualmente aconchegantes.
Ele é cremoso, delicado e transmite sensação de pele hidratada e limpa, sem perder o fundo quente que combina com os dias frios.
O aroma lembra cuidados pessoais, como banho relaxante e hidratação, trazendo bem-estar imediato.
É muito versátil, funcionando bem tanto em casa, para aquele momento de autocuidado, quanto no dia a dia, quando se deseja uma fragrância discreta, mas com presença.
- Volume: 200ml.
- Preço: R$ 87,90.
