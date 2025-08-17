4 body splashes queridinhos da Natura perfeitos para usar em dias frios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira os body splashes da Natura perfeitos para dias frios, com fragrâncias marcantes e aconchegantes que deixam sua rotina ainda mais especial.

Clique aqui e escute a matéria

Os dias frios pedem fragrâncias mais intensas, acolhedoras e com notas adocicadas ou cremosas, capazes de transmitir sensação de conforto.

E, ao contrário do que muitos pensam, os body splashes, tradicionalmente vistos como opções leves e ideais para o calor, também podem ser grandes aliados nas estações frias.

Na Natura, a linha Tododia conquistou espaço justamente por oferecer fragrâncias que combinam cuidado corporal, hidratação e perfumação prolongada.

Entre os diversos lançamentos, alguns body splashes se destacam por trazer notas adocicadas, amadeiradas e cremosas, perfeitas para usar em dias de clima ameno ou frio.

4 body splashes queridinhos da Natura para apostar no inverno

1. Cereja e Avelã

O Cereja e Avelã é, sem dúvida, o grande clássico da linha. Sua combinação é envolvente, trazendo a doçura intensa da cereja com a cremosidade marcante da avelã.

O resultado é um aroma que lembra sobremesas sofisticadas e transmite imediatamente a sensação de abraço e conforto. Não é à toa que, a cada inverno, ele volta a ser um dos mais procurados.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes versáteis da Natura para usar sem medo se você gosta de luxo

O toque gourmand é equilibrado, sem ser enjoativo, tornando-o perfeito para usar tanto no dia a dia quanto em momentos especiais.

Volume: 200ml.

200ml. Preço: R$ 87,90.

2. Ameixa e Flor de Baunilha

Para quem gosta de fragrâncias frutadas com um toque adocicado, o Ameixa e Flor de Baunilha é uma escolha certeira. A ameixa entra trazendo intensidade e sofisticação, enquanto a baunilha acrescenta doçura e suavidade.

Essa fusão resulta em um aroma sensual e elegante, que se adapta tanto a encontros noturnos quanto ao dia a dia de quem prefere perfumes mais marcantes.

É o tipo de fragrância que conquista elogios e deixa um rastro suave, mas inesquecível, ideal para acompanhar os dias frios com estilo.

Volume: 200ml.

200ml. Preço: R$ 87,90.

3. Cereja Negra e Praliné

Entre os body splashes da Natura, o Cereja Negra e Praliné é, talvez, o mais ousado e sofisticado da linha.

A cereja negra já traz um toque mais intenso em comparação à tradicional cereja, e, combinada com o praliné, resulta em uma fragrância gourmand ainda mais marcante.

O praliné acrescenta cremosidade e uma doçura envolvente, quase como um caramelo delicado, criando um aroma que envolve quem usa e também quem está por perto.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário que parecem de grife perfeitos para um primeiro encontro

Esse body splash é perfeito para quem busca algo diferente, que fuja do comum e traga personalidade.

Volume: 200ml.

200ml. Preço: R$ 87,90.

4. Macadâmia

Se os anteriores se destacam pela doçura marcante, o Macadâmia vem para agradar quem prefere fragrâncias mais suaves, mas igualmente aconchegantes.

Ele é cremoso, delicado e transmite sensação de pele hidratada e limpa, sem perder o fundo quente que combina com os dias frios.

O aroma lembra cuidados pessoais, como banho relaxante e hidratação, trazendo bem-estar imediato.

É muito versátil, funcionando bem tanto em casa, para aquele momento de autocuidado, quanto no dia a dia, quando se deseja uma fragrância discreta, mas com presença.

Volume: 200ml.

200ml. Preço: R$ 87,90.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

