Natura renova fórmula do clássico Desodorante Aclarar e relança ícone como Pele Uniforme

Tododia Pele Uniforme traz em sua fórmula 72 horas de proteção e tratamento de skincare para as axilas. Confira tudo sobre o lançamento!

A Natura, marca #1 na Venda Direta em Desodorantes nos lares brasileiros, anuncia a evolução de um dos seus desodorantes mais queridos: o roll-on Tododia Aclarar agora se chama Tododia Pele Uniforme.

A mudança traz uma evolução significativa em sua tecnologia, já que o novo desodorante promove tratamento de skincare para as axilas, enquanto oferece ainda mais proteção contra a transpiração e o mau odor, de 48 para 72 horas.

Benefícios na composição

A novidade traz em sua composição o complexo exclusivo de Vitamina E + Extrato de Calêndula, que acalma, hidrata, e auxilia na recuperação e uniformização do tom natural de todos os tipos de pele.

Além disso, o novo desodorante tem resultados comprovados em até 12 semanas de uso contínuo, com a redução da intensidade das manchas nas axilas.

Perfeito para qualquer ocasião, o novo Tododia Pele Uniforme conta também com tecnologia prebiótica, que fortalece a microbiota da pele e ajuda a controlar as bactérias causadoras do mau odor, além de ter secagem rápida e ação antimanchas para roupas claras ou escuras, assim como o queridinho Aclarar.

O novo desodorante Tododia Pele Uniforme pode ser adquirido com as Consultoras de Beleza Natura, lojas físicas ou no e-commerce www.natura.com.br.