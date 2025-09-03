fechar
Beleza | Notícia

Skincare por faixa etária: os cuidados ideais aos 20, 30, 40 e 50 anos

O cuidado com a pele não segue uma fórmula única: ele muda de acordo com as necessidades de cada fase da vida

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/09/2025 às 15:51
Imagem de mulher fazendo Skincare
Imagem de mulher fazendo Skincare - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O cuidado com a pele não segue uma fórmula única: ele muda de acordo com as necessidades de cada fase da vida.

Aos 20 anos, a rotina costuma ter foco em prevenção; já aos 30, o objetivo passa a ser preservar a firmeza e a luminosidade; na casa dos 40, a prioridade está em tratar os primeiros sinais mais marcantes; e, aos 50, a atenção especial se volta à hidratação profunda e ao fortalecimento da barreira cutânea.

Entender essas diferenças é essencial para adaptar a rotina de skincare de forma inteligente e eficiente.

Aos 20 anos: prevenção e equilíbrio

Nesta fase, a pele geralmente está firme e elástica, mas pode apresentar oleosidade e acne. O foco deve ser na limpeza suave, hidratação leve e, acima de tudo, no uso diário do protetor solar.

Produtos com antioxidantes também ajudam a prevenir os danos futuros causados pelo sol e pela poluição.

Aos 30 anos: primeiros sinais de envelhecimento

A produção de colágeno começa a diminuir, e pequenas linhas de expressão podem surgir.

Séruns com vitamina C, ácidos suaves e hidratantes mais consistentes entram em cena para preservar a luminosidade e a firmeza.

O cuidado com a área dos olhos também ganha importância, prevenindo olheiras e marcas mais profundas.

Aos 40 anos: firmeza e renovação

Nesta fase, os sinais da idade ficam mais evidentes: perda de elasticidade, manchas e rugas mais marcadas.

Produtos ricos em retinol, peptídeos e ácidos renovadores ajudam a estimular a produção de colágeno e uniformizar a pele. A hidratação deve ser reforçada, já que a tendência é de ressecamento.

Aos 50 anos: nutrição e fortalecimento

Com a queda hormonal, a pele tende a ficar mais fina e desidratada. O ideal é investir em fórmulas nutritivas, ricas em ceramidas, óleos vegetais e ativos que reforçam a barreira de proteção natural.

Nessa etapa, a prioridade é devolver conforto, elasticidade e viço à pele.

Leia também

Na semana da Amazônia, Natura lança desafio para criadores de conteúdo
NATURA

Na semana da Amazônia, Natura lança desafio para criadores de conteúdo
Australian Gold estreia no cuidado para os lábios com protetor solar labial de alta proteção e amplia proteção para rosto e corpo
BELEZA

Australian Gold estreia no cuidado para os lábios com protetor solar labial de alta proteção e amplia proteção para rosto e corpo

Compartilhe

Tags