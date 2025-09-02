fechar
Australian Gold estreia no cuidado para os lábios com protetor solar labial de alta proteção e amplia proteção para rosto e corpo

O produto completa o portfólio da marca, oferecendo proteção FPS 30, hidratação intensa e resistência à água e ao suor por até 80 minutos

Por Samara Cinobio Publicado em 02/09/2025 às 20:26
Protetor Solar Labial Australian Gold
Protetor Solar Labial Australian Gold - Divulgação

Australian Gold acaba de ampliar seu portfólio no Brasil e fazer sua estreia no território de cuidados com os lábios com um lançamento que promete conquistar os amantes do lifestyle solar: o Protetor Solar Labial.

O novo item chega para oferecer cuidado completo para a área delicada dos lábios, garantindo FPS 30, ampla proteção contra os raios UVA e UVB e fórmula enriquecida com vitamina E.

Com hidratação intensa por até 24 horas e ação antioxidante, o item devolve conforto desde a primeira aplicação, realça a cor natural dos lábios e protege contra os sinais do ressecamento.

Além disso, conta com resistência à água e ao suor por até 80 minutos, sendo ideal para quem busca praticidade e proteção em qualquer momento do dia.

“Os balms estão em ascensão no mercado de beleza, especialmente pela busca dos consumidores por produtos multifuncionais que unam cuidado, praticidade e alta performance", explica Gustavo Dieamant, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário.

"Com o nosso protetor solar labial, unimos tecnologia de proteção solar de amplo espectro (FPS 30) a uma fórmula enriquecida com vitamina E, que hidrata intensamente e protege contra os radicais livres. É um produto que traduz a tendência de multifuncionalidade, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso de Australian Gold em oferecer soluções completas e inovadoras para todos os momentos de exposição ao sol”, finaliza.

Sobre o lançamento

O lançamento completa a linha de alta proteção de Australian Gold, que já oferece soluções para corpo e rosto, reforçando a proposta da marca de proporcionar um bronzeado seguro e sustentável.

Versátil e prático, o item pode ser inserido facilmente na rotina de cuidados diária – afinal, especialistas recomendam o uso de protetor solar não apenas em momentos de exposição direta ao sol, mas também em ambientes internos, já que a radiação UVA atravessa vidros e está presente ao longo do dia.

