Simpatia da Canela em Pó: Tenha mais felicidade, fortuna e sucesso
Nas simpatias, a canela em pó serve para atrair mais prosperidade. Separamos o passo a passo desse ritual incrível para você testar em casa!
A busca por mais felicidade, sucesso e prosperidade é algo comum na vida de muitas pessoas.
A simpatia da canela é uma das melhores para ajudar a conquistar isso com mais facilidade.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual fácil e incrível. Veja agora!
Simpatia da Canela em Pó
Materiais:
- Canela em pó;
- Um copo de vidro.
Como fazer?
A simpatia da canela deve ser feita no primeiro dia de cada mês. A intenção é iniciar o mês com energias renovadas e abrir os caminhos para que a prosperidade entre em sua vida.
Comece escolhendo um local tranquilo, acenda uma vela dourada e um incenso de canela.
Coloque uma pequena quantidade de canela em pó em sua mão direita. A quantidade deve ser o suficiente para cobrir a palma da sua mão.
Vá para a porta de entrada da sua casa ou do seu trabalho.
Fique do lado de fora, de frente para a porta, e repita a seguinte frase em voz alta:
"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade vai entrar. Quando essa canela eu soprar, a fortuna vai chegar. Quando essa canela eu soprar, as portas do sucesso vão se abrir para mim".
Assopre a canela de fora para dentro do ambiente. Mentalize o dinheiro, a prosperidade e a abundância entrando em sua vida.