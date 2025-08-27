Simpatia da Canela em Pó: Tenha mais felicidade, fortuna e sucesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nas simpatias, a canela em pó serve para atrair mais prosperidade. Separamos o passo a passo desse ritual incrível para você testar em casa!

A busca por mais felicidade, sucesso e prosperidade é algo comum na vida de muitas pessoas.

A simpatia da canela é uma das melhores para ajudar a conquistar isso com mais facilidade.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual fácil e incrível. Veja agora!

Simpatia da Canela em Pó

Imagem ilustrativa da canela em pó! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Canela em pó;

Um copo de vidro.

Como fazer?

A simpatia da canela deve ser feita no primeiro dia de cada mês. A intenção é iniciar o mês com energias renovadas e abrir os caminhos para que a prosperidade entre em sua vida.

Comece escolhendo um local tranquilo, acenda uma vela dourada e um incenso de canela.

Coloque uma pequena quantidade de canela em pó em sua mão direita. A quantidade deve ser o suficiente para cobrir a palma da sua mão.

Vá para a porta de entrada da sua casa ou do seu trabalho.

Fique do lado de fora, de frente para a porta, e repita a seguinte frase em voz alta:

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade vai entrar. Quando essa canela eu soprar, a fortuna vai chegar. Quando essa canela eu soprar, as portas do sucesso vão se abrir para mim".

Assopre a canela de fora para dentro do ambiente. Mentalize o dinheiro, a prosperidade e a abundância entrando em sua vida.