3 cortes de cabelo modernos para quem não quer tirar o comprimento dos fios
Descubra 3 cortes modernos que mantêm o comprimento dos fios, trazendo movimento, leveza e estilo para um visual atual e versátil.
Clique aqui e escute a matéria
Manter o comprimento dos fios não significa abrir mão de estilo e modernidade. Com cortes estratégicos e técnicas que valorizam o movimento e o volume, é possível atualizar o visual sem recorrer a grandes mudanças.
Se você ama cabelos longos ou médios e quer um look contemporâneo, elegemos três cortes que combinam leveza, sofisticação e praticidade.
1. Camadas longas com movimento
Adicionar camadas suaves é a solução perfeita para quem quer manter o comprimento mas dar vida aos fios.
As camadas criam movimento natural, evitando que o cabelo fique pesado ou sem forma, além de valorizar tanto cabelos lisos quanto ondulados.
Esse corte também ajuda a equilibrar o volume, tornando o visual mais moderno sem comprometer o comprimento.
2. Long Bob alongado (Lob)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Lob é um corte democrático que chega pouco abaixo dos ombros e mantém a possibilidade de prender os cabelos em penteados.
Para quem não quer encurtar muito, a versão alongada garante sofisticação e leveza, funcionando bem com pontas retas ou levemente desfiadas.
Além disso, é um corte que facilita a finalização com babyliss ou escova, deixando o look versátil.
3. Repicado suave nas pontas
O repicado leve nas pontas é uma ótima alternativa para renovar o visual sem perder comprimento. Essa técnica adiciona movimento e leveza, destacando o formato natural do cabelo e permitindo que o corte acompanhe diferentes estilos.
É ideal para quem quer um efeito moderno e fluido, mas ainda gosta de manter os fios longos e elegantes.
Dicas para valorizar os cortes longos
- Finalização: aposte em leave-in, óleos ou sprays de brilho para realçar o movimento das camadas e repicados.
- Manutenção: mesmo mantendo o comprimento, aparar as pontas a cada 2 a 3 meses evita pontas duplas e preserva a saúde do cabelo.
- Versatilidade: todos os cortes permitem penteados variados, como tranças, coques baixos ou meio preso, sem comprometer o estilo.