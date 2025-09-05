5 maquiagens de luxo que valem o custo-benefício e toda mulher precisa ter
Cinco produtos de maquiagem de luxo que entregam resultados incríveis, do acabamento impecável à durabilidade, e valem cada centavo.
No universo da beleza, levantar a mão para os produtos de luxo que realmente entregam resultados faz toda a diferença — tanto para realçar a beleza quanto para respeitar o bolso.
Pensando nisso, reunimos cinco itens de maquiagem sofisticados, com formulações impecáveis e performance duradoura, que justificam seu investimento.
A seleção inclui lançamentos atuais da Haus Labs, NARS e Dior — queridinhos que você encontra de verdade nos catálogos dessas marcas.
Uma pequena curadoria para deixar seu necessario ainda mais poderoso!
1. Base Triclone Skin Tech Foundation — Haus Labs
A base Triclone Skin Tech Foundation da Haus Labs oferece cobertura média com acabamento natural e tecnologia skincare para um rosto radiante e confortável o dia todo. É queridinha das maquiadoras e faz parte da linha atual da marca.
2. Blush Líquido Afterglow — NARS
O Afterglow Liquid Blush da NARS combina pigmentação intensa, hidratação e um acabamento luminoso natural, tudo isso com textura leve e buildable. Está disponível no portfólio atual da marca e entra fácil entre os favoritos por sua versatilidade.
3. Corretivo Forever Skin Correct — Dior
O Dior Forever Skin Correct é um corretivo de alta performance com cobertura total, textura cremosa e acabamento que dura até 24 horas. Corrige olheiras, manchas e uniformiza o tom da pele sem acumular — um dos must-haves atuais da Dior.
4. Máscara de Cílios Définicils High Definition Lengthening — Lancôme
Essa máscara de cílios é famosa por alongar e definir cada fio com precisão, sem pesar ou formar grumos. A Définicils HD da Lancôme cria um olhar expressivo e natural, ideal tanto para o dia a dia quanto para produções mais sofisticadas.
5. Pó Solto Ultra-Blur Talc-Free Longwearing Translucent — Laura Mercier
O pó solto da Laura Mercier é um clássico absoluto. Com tecnologia talc-free, proporciona acabamento translúcido, suaviza poros e linhas finas, além de ajudar na fixação da maquiagem ao longo do dia, garantindo um look impecável e sofisticado.
Por que vale investir nessas escolhas?
- Tecnologia e performance: todos entregam resultados visíveis e textura agradável, incorporando ativos que cuidam da pele enquanto produzem beleza.
- Fixação e acabamento sofisticado: são formulados para durar, com acabamento elegante e sem pesar no visual.
- Versatilidade: cumprindo bem sua função (correção, luminosidade, cobertura), também se adaptam a diferentes tipos de pele e ocasiões.
- Disponibilidade real: todos estão no catálogo oficial das marcas — nada de produtos descontinuados ou apenas em resenha antiga.