Bruna Tavares aposta no glow natural com o lançamento do BT Cushion Glow

Novo blush líquido luminoso é multifuncional, entrega viço saudável, toque de cor e ativos de skincare em um único produto. Confira detalhes!

A linha Bruna Tavares apresenta seu mais novo produto para quem ama uma maquiagem radiante e prática: o blush líquido luminoso BT Cushion Glow.

Com textura cremosa, cobertura ajustável e efeito glow natural, o lançamento realça a beleza com um rubor saudável e radiante, enquanto cuida da pele com uma fórmula enriquecida com ativos de skincare.

O BT Cushion Glow é multifuncional, podendo ser usado no rosto, nos lábios e nas pálpebras, e traz a praticidade do sistema ON/OFF com aplicador cushion, que libera o produto na medida certa e evita desperdícios.

A aplicação também é confortável e uniforme, perfeita para quem busca um acabamento leve e com aquele viço que parece vir de dentro para fora.

Além de sua performance em maquiagem, o produto entrega cuidado com poderosos ingredientes, como o óleo de rosa mosqueta, que promove hidratação profunda e auxilia na regeneração da pele; o esqualano, poderoso emoliente que restaura a barreira cutânea; a manteiga de karité, que nutre e suaviza; e a vitamina E, que protege contra radicais livres e sinais de envelhecimento precoce.

Disponível em cinco cores radiantes, cada uma pensada para valorizar diferentes tons de pele e estilos de maquiagens:

Pearly – Pérola com suave fundo pêssego



– Pérola com suave fundo pêssego Peach – Pêssego rosado com cintilância delicada



– Pêssego rosado com cintilância delicada Rose – Rosa queimado com suave cintilância



– Rosa queimado com suave cintilância Coral – Coral alaranjado com cintilância suave



– Coral alaranjado com cintilância suave Wine – Vinho com delicada cintilância

BT Cushion Glow - Divulgação

Como usar (e se encantar)

Gire para a posição ON, pressione levemente até o produto atingir a esponja e aplique nas áreas desejadas do rosto, dos lábios ou das pálpebras. Espalhe com os dedos ou pincel para um acabamento uniforme. Finalizado o uso, gire para a posição OFF e pronto!

O BT Cushion Glow é aquele aliado perfeito para criar makes frescas, românticas ou mais sofisticadas, sempre com uma pitada de luminosidade e saúde para a pele.