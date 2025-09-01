Bruna Tavares apresenta novo blush para glow natural da pele
Novo produto é multifuncional e, além de promover um maior viço da pele na maquiagem, também possui ativos de skincare que protegem a região
Para uma maquiagem mais radiante e prática, a linha Bruna Tavares apresenta um novo produto que promete fazer sucesso entre as adeptas da make glow: o BT Cushion Glow.
Descrito como um produto multifuncional, o blush líquido luminoso pode ser usado no rosto, lábios e até mesmo nas pálpebras. Sua textura cremosa proporciona uma aplicação confortável e uniforme, ideal para quem busca um acabamento leve, mas sem perder o viço da pele.
Além disso, o BT Cushion Glow também possui ativos de skincare para cuidar da região mesmo sob maquiagem. Entre seus ingredientes estão óleo de rosa mosqueta, esqualano, manteiga de karité e vitamina E.
Conheça o novo produto da Bruna Tavares
O BT Cushion Glow está disponível em cinco cores, com uma embalagem em estilo ON/OFF de aplicador, e possui preço sugerido de R$ 69,90. Confira as cores disponíveis:
- Pearly – Pérola com suave fundo pêssego
- Peach – Pêssego rosado com cintilância delicada
- Rose – Rosa queimado com suave cintilância
- Coral – Coral alaranjado com cintilância suave
- Wine – Vinho com delicada cintilância
