Bruna Tavares apresenta novo blush para glow natural da pele

Novo produto é multifuncional e, além de promover um maior viço da pele na maquiagem, também possui ativos de skincare que protegem a região

Clique aqui e escute a matéria

Para uma maquiagem mais radiante e prática, a linha Bruna Tavares apresenta um novo produto que promete fazer sucesso entre as adeptas da make glow: o BT Cushion Glow.

Descrito como um produto multifuncional, o blush líquido luminoso pode ser usado no rosto, lábios e até mesmo nas pálpebras. Sua textura cremosa proporciona uma aplicação confortável e uniforme, ideal para quem busca um acabamento leve, mas sem perder o viço da pele.

Além disso, o BT Cushion Glow também possui ativos de skincare para cuidar da região mesmo sob maquiagem. Entre seus ingredientes estão óleo de rosa mosqueta, esqualano, manteiga de karité e vitamina E.

Conheça o novo produto da Bruna Tavares

O BT Cushion Glow está disponível em cinco cores, com uma embalagem em estilo ON/OFF de aplicador, e possui preço sugerido de R$ 69,90. Confira as cores disponíveis: