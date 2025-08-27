Avon lança máscara de cílios sérum da linha Tratamake com tecnologia de skincare

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A marca também apresenta uma nova base sérum matte, acompanhando o movimento de consumidoras que buscam resultado sem abrir mão do cuidado com a pele

Maquiagens com ativos de skincare se consolidam, cada vez mais, como uma tendência global. Atenta a isso, a Avon, líder de maquiagem no Brasil há 15 anos, anuncia dois lançamentos que reforçam o conceito de make que também trata.

A Máscara de Cílios Sérum Avon Tratamake, que garante volume e cuidado com os cílios desde a raiz, e a Base Sérum Matte Avon Tratamake, versão que combina acabamento matificado com hidratação de longa duração.

A máscara de cílios chega em um momento em que o interesse por extensões de cílios tem diminuído nas buscas online, ao mesmo tempo em que cresce a procura por soluções que realcem os fios naturais.

Nesse sentido, o novo produto entrega volume imediato, mas vai além da maquiagem, já que sua fórmula com ácido hialurônico, pantenol e manteiga de karité promete cílios mais fortes, hidratados e saudáveis em duas semanas de uso contínuo.

Já a base sérum chega para ampliar o portfólio da linha Avon Tratamake com o efeito favorito das brasileiras: o matte. A novidade chega como a primeira da América Latina com acabamento Hidramatte, que combina o toque mais sequinho na pele com tratamento intensivo.

Enriquecida com sérum multi-peptídeos e FPS 30, ela hidrata por até 48 horas estimula o colágeno e a elastina e ajuda a suavizar linhas finas e uniformizar o tom, entregando cobertura confortável sem o aspecto ressecado comum nas versões tradicionais.

Para Valéria Campos, head de Marketing de Maquiagem da Avon no Brasil, o movimento reforça a visão estratégica da marca em unir inovação científica ao desejo das consumidoras: “As mulheres querem produtos que entreguem resultado, mas não abrem mão do autocuidado".

"Por isso, nossa aposta está em produtos híbridos, que entregam maquiagem de alta performance com benefícios reais de tratamento. A linha Avon Tratamake traduz exatamente essa nova forma de consumir beleza, em que um único produto resolve múltiplas necessidades”, afirma.

A Avon ocupa há mais de 15 anos a liderança do mercado de maquiagem no Brasil e, em 2024, registrou o maior volume de vendas do país, ultrapassando 20 milhões de unidades e alcançando cerca de 9 milhões de consumidoras.

Diante disso, a linha Avon Tratamake surge como uma das principais apostas da marca para consolidar a liderança no mercado, onde já reúne itens como bases e batons com fórmula de tratamento e agora ganha reforço com a máscara de cílios sérum e a versão matte da base sérum. Confira detalhes dos produtos:

Tratamake Avon Makeup+Care Máscara De Volume Para Cílios - Divulgação/Avon

Tratamake Avon Makeup+Care Máscara De Volume Para Cílios - R$65,90



Máscara 3 em 1: trata, revitaliza e cuida protege. Os cílios ficam aparentemente mais fortes, longos, cheios, macios e saudáveis em 4 semanas de uso contínuo.

Além disso, eles também ficam instantaneamente volumosos, nutridos e bem cuidados, e com aparência cada vez melhor, tanto no momento quanto com o uso contínuo.

Tratamake Avon Makeup+Care Base Serum Acabamento Matte - Divulgação/Avon

Tratamake Avon Makeup+Care Base Serum Acabamento Matte - R$69,90



Uma base perfeita para quem procura um acabamento Hidramatte natural e confortável. Ela maquia, suaviza linhas finas e rugas, cobre imperfeições e uniformiza o tom da pele, enquanto a tecnologia de Sérum Multi-peptídeo e Vitamina E tratam e protegem o colágeno e a elastina da pele.

Ainda possui fator de proteção FPS 30 e hidrata a pele por até 48h, mesmo após remover a maquiagem. Com 20 tons disponíveis, pensados para a pele da brasileira.

Ambos os lançamentos já estão disponíveis no site da marca, nas lojas da Soneda, Bel Cosméticos e Thalia Perfumaria, ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você.