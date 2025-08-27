fechar
Pó solto x pó compacto: qual segura mais a oleosidade da pele?

Saber qual delas usar pode ser a chave para uma pele com acabamento impecável, sem excesso de brilho ao longo do dia

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/08/2025 às 16:32
Pessoa segurando um pincel e tampa de embalagem de pó
Pessoa segurando um pincel e tampa de embalagem de pó - Konstantin Postumitenko/iStock

Entre os itens indispensáveis da maquiagem, o pó sempre levanta dúvidas quando o assunto é controlar a oleosidade.

A versão solta e a compacta parecem similares, mas cada uma tem funções diferentes que influenciam no resultado final.

Saber qual delas usar pode ser a chave para uma pele com acabamento impecável, sem excesso de brilho ao longo do dia.

Pó solto: leveza e acabamento natural

O pó solto é conhecido pela textura fina e suave, que ajuda a selar a maquiagem sem pesar.

Ele cria uma camada delicada que matifica a pele e dá um acabamento aveludado, sendo ideal para quem busca leveza.

Por ter partículas menores, costuma controlar melhor a oleosidade, especialmente em regiões como zona T, além de ser perfeito para técnicas como o baking.

Pó compacto: praticidade e retoque rápido

Já o pó compacto é mais denso e prático, funcionando como um aliado para quem precisa de retoques ao longo do dia.

Ele oferece maior cobertura que o pó solto e pode disfarçar pequenas imperfeições, mas, em peles muito oleosas, tende a acumular se usado em excesso, deixando o visual mais pesado.

Qual escolher para segurar a oleosidade

Para controle de brilho por mais tempo, o pó solto costuma ser mais eficiente, já que absorve melhor o excesso de oleosidade.

Para retocar fora de casa, o pó compacto é a melhor opção pela praticidade de aplicação.

O equilíbrio perfeito

A combinação dos dois pode ser estratégica: pó solto para finalizar a maquiagem e manter a pele sequinha, e pó compacto na bolsa para retoques rápidos.

Dessa forma, você conquista durabilidade e praticidade sem abrir mão de um acabamento natural.

