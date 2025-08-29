Eudora Siàge lança promoção de satisfação garantida com Grazi Massafera
Com base em pesquisa que a posiciona como preferida entre quem experimenta, marca nacional expert em cuidados capilares lança iniciativa inédita
Eleita a marca de cabelos preferida das consumidoras que usam* e reconhecida como especialista no tratamento de danos capilares, Eudora Siàge anuncia o lançamento da campanha “Satisfação Garantida”, uma iniciativa inédita da marca.
A ação, que tem início em 27 de agosto, permite às pessoas adquirirem e testarem um produto das linhas oferecidas com total segurança, já que caso não se adaptem ou não se sintam satisfeitos com o resultado, poderão solicitar o reembolso do valor pago, dentro do prazo estipulado.
A promoção reflete a confiança da marca na eficácia de suas fórmulas, desenvolvidas com a exclusiva Biotecnologia Affinité 4D, capaz de tratar até as camadas mais profundas da fibra capilar e proporcionar resultados visíveis desde a primeira aplicação.
Para dar vida à mensagem, foi desenvolvida uma estratégia 360º com um squad de influenciadores e revendedoras da marca que conversam com diferentes públicos e traduzem a credibilidade e reforçam a segurança oferecida pela iniciativa.
Além disso, Grazi Massafera, embaixadora de Eudora Siàge, estrela o conteúdo digital da campanha. Na produção, a atriz aparece em uma farmácia, um dos pontos de venda da marca, reforçando que já confia e utiliza os produtos em seu cotidiano. O tom descontraído e transparente reforça a proximidade da marca com as consumidoras.
“Eudora Siàge inova ao trazer essa campanha para o consumidor, onde dá o direito de experimentar o produto com a possibilidade de devolução de seu dinheiro, reforçando seu compromisso com a escuta ativa, a transparência e a confiança na eficácia de seus produtos. Sabemos que cada cabelo é único e nosso slogan: ‘A tecnologia que o seu cabelo sente’, traduz o cuidado com fórmulas pensadas para resultados visíveis e sensoriais. A campanha fala sobre respeito à individualidade de cada cabelo e à experiência real de quem escolhe a marca”, destaca Jacqueline Gonzalez, Gerente Sênior de PR e Redes de Eudora.
A mecânica de devolução é simples: basta adquirir um produto de Eudora Siàge em qualquer canal oficial de venda, como lojas físicas, e-commerce, representantes ou parceiros, e testar sua performance. Em caso de insatisfação, o consumidor pode acionar o link www.eudora.com.br/atendimento-online ou o SAC (0800 727 45 35), devolver o item, desde que não esteja vazio, e receber o reembolso.
A iniciativa tem alcance nacional, é limitada a um produto por CPF e estará disponível entre 27 de agosto e 27 de outubro de 2025, com prazo para solicitação de devolução até 27 de novembro de 2025. Promopacks, refis e embalagens de 400ml ou litrões não participam da ação.
Vale ressaltar a necessidade da apresentação obrigatória do cupom ou nota fiscal da compra do produto com o CPF do solicitante para verificação do valor pago, ou ainda um comprovante digital de compra, bem como os dados bancários do consumidor participante, para realização do reembolso. Todo o processo é conduzido com base em um regulamento claro e acessível disponível no site oficial da marca.
Com a campanha “Satisfação Garantida”, a marca nacional reforça seu compromisso com inovação, eficácia e transparência, fortalecendo a relação de confiança já construída com o público. A iniciativa também permite gerar aprendizados valiosos por meio do feedback direto de quem utiliza os produtos, reafirmando o compromisso contínuo com a excelência e inovação.
Todas as informações e regulamento são encontrados no site oficial de Eudora.
*Dado referente à pesquisa nacional realizada pela Kantar Insights Brasil, que comparou 20 marcas do mercado brasileiro a partir de 2.400 entrevistas anuais (600 por trimestre), com mulheres de 18 a 60 anos que compraram produtos capilares nos últimos seis meses.