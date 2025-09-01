fechar
Beleza | Notícia

Skincare para área dos olhos: cremes que fazem diferença de verdade

Olheiras, bolsas e linhas finas podem aparecer antes do restante do rosto, pois a pele nessa área é mais fina, sensível propensa à perda de firmeza

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 15:21
Mulher fazedo skincare.
Mulher fazedo skincare. - Foto: iStock

Clique aqui e escute a matéria

A região dos olhos costuma ser a primeira a mostrar sinais de cansaço, estresse e envelhecimento.

Olheiras, bolsas e linhas finas podem aparecer antes mesmo do restante do rosto, já que a pele nessa área é mais fina, sensível e naturalmente propensa à perda de firmeza.

Por isso, incluir cuidados específicos no skincare é um passo essencial para quem busca um olhar descansado e rejuvenescido.

A boa notícia é que existem fórmulas realmente eficazes, capazes de hidratar profundamente, melhorar a textura e até suavizar sinais marcantes.

Por que cuidar da área dos olhos é diferente

A pele ao redor dos olhos tem menos glândulas sebáceas e colágeno, o que a torna mais vulnerável ao ressecamento e à flacidez.

Além disso, é constantemente movimentada pelas expressões faciais, o que contribui para o surgimento de linhas finas.

Por isso, os cremes específicos para essa região costumam ter fórmulas mais leves, mas altamente concentradas em ativos.

Cremes que realmente fazem diferença

  • Hidratantes com ácido hialurônico: preenchem a pele, reduzem a aparência de linhas finas e mantêm a região mais viçosa.
  • Produtos com cafeína: ajudam a reduzir o inchaço e as bolsas, melhorando a circulação local.
  • Fórmulas com vitamina C: iluminam a área dos olhos, diminuem a aparência de olheiras escuras e uniformizam o tom.
  • Peptídeos e ceramidas: fortalecem a barreira da pele e estimulam a produção de colágeno, ajudando a manter a firmeza.
  • Niacinamida: suaviza manchas e contribui para uma textura mais uniforme.

Como aplicar do jeito certo

Menos é mais quando se trata da área dos olhos. O ideal é aplicar uma pequena quantidade do produto com o dedo anelar, que exerce menos pressão, fazendo movimentos suaves de dentro para fora.

Esse cuidado evita o atrito excessivo e potencializa a absorção.

O olhar como reflexo do bem-estar

Mais do que um detalhe estético, o cuidado com a região dos olhos transmite vitalidade e confiança.

Quando essa área está hidratada e iluminada, toda a expressão ganha frescor, reforçando a ideia de que pequenos gestos diários podem trazer grandes resultados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

4 cores de esmalte elegantes para ficar sofisticada e chique sempre
esmaltes elegantes

4 cores de esmalte elegantes para ficar sofisticada e chique sempre
4 perfumes de luxo queridinhos do Boticário perfeitos para mulheres elegantes
perfumes de grife

4 perfumes de luxo queridinhos do Boticário perfeitos para mulheres elegantes

Compartilhe

Tags