4 cores de esmalte elegantes para ficar sofisticada e chique sempre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira as cores de esmalte elegantes que nunca saem de moda e garantem um visual chique, moderno e cheio de personalidade para suas unhas.

Clique aqui e escute a matéria

A escolha do esmalte vai muito além de um simples detalhe de beleza. Ele é capaz de transmitir estilo, personalidade e até mesmo estado de espírito.

Para quem deseja manter uma imagem sofisticada e sempre elegante, apostar em cores clássicas e atemporais é a melhor estratégia.

Entre tantas opções no universo da esmaltação, algumas tonalidades se destacam por sua versatilidade e pelo toque refinado que adicionam às mãos.

Selecionamos quatro cores de esmalte que podem transformar seu visual e garantir um ar chique em qualquer ocasião.

4 cores de esmalte elegantes para sofisticar seu estilo

1. Rosa queimado

O esmalte rosa queimado é uma variação discreta do rosa tradicional, com um fundo levemente acinzentado ou amarronzado, que o torna menos vibrante e mais sofisticado.

Essa tonalidade é perfeita para quem gosta de manter um visual feminino, mas sem abrir mão da sobriedade.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes que serão tendência na primavera

Além de ser extremamente versátil, combinando com ambientes profissionais, eventos sociais e até momentos casuais, o rosa queimado é uma escolha que transmite equilíbrio e elegância.

Ele substitui o nude básico com um pouco mais de personalidade e ainda combina bem com diferentes tons de pele, do mais claro ao mais escuro.

2. Terracota

Inspirado nos tons da argila e da natureza, o esmalte terracota mistura nuances de laranja queimado com marrom, criando uma cor quente e sofisticada. É ideal para quem deseja fugir do óbvio e apostar em algo moderno, mas ainda assim elegante.

Essa tonalidade traz um ar acolhedor e combina muito bem com looks de outono e inverno, especialmente em tecidos mais encorpados, como lã, tricô e couro.

No entanto, também pode ser usada em dias ensolarados, já que o tom remete à energia da terra e à vitalidade.

O terracota passa uma imagem de confiança e estilo sem exageros, sendo uma ótima alternativa para quem gosta de ousar com elegância.

3. Verde esmeralda

O verde esmeralda é uma cor que sempre esteve associada à riqueza e à sofisticação, muito por conta da pedra preciosa que lhe dá nome.

No universo dos esmaltes, essa tonalidade adiciona um ar de luxo imediato às mãos, tornando-se ideal para eventos especiais, festas e ocasiões em que se deseja brilhar.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte luxuosos que valorizam qualquer mão de forma sofisticada

Apesar de ser um tom marcante, o verde esmeralda pode ser usado no dia a dia por quem gosta de cores mais intensas e diferenciadas.

Ele combina com looks neutros, como preto, branco e bege, mas também pode harmonizar com estampas elegantes e acessórios dourados. O resultado é um visual chique e poderoso, que transmite segurança e personalidade.

4. Marrom escuro

Assim como o vermelho e o nude, o marrom escuro conquistou seu espaço como um esmalte curinga para quem deseja transmitir classe. Esse tom, próximo do café e do chocolate, é elegante e discreto, mas ao mesmo tempo marcante.

É perfeito para o ambiente de trabalho, pois demonstra seriedade e cuidado com a aparência, sem chamar atenção em excesso.

À noite, em jantares ou eventos formais, o marrom escuro adiciona um charme sofisticado, especialmente quando combinado com acessórios dourados ou prateados.

Além disso, é uma ótima opção para quem busca uma alternativa refinada ao preto, mantendo a mesma força visual, mas com um toque mais suave.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

