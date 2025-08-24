4 cores de esmalte elegantes que serão tendência na primavera

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra as cores de esmalte elegantes que prometem fazer sucesso na primavera e escolha já o tom perfeito para destacar suas mãos com sofisticação.

A primavera é a estação que inspira leveza, frescor e romantismo. Além de marcar presença nas roupas e acessórios, as tendências também chegam às unhas, que se transformam em verdadeiros destaques no visual.

Para 2025, os especialistas em moda e beleza já apontam os tons que vão dominar os salões de manicure e conquistar o coração das apaixonadas por unhas bem-feitas.

A tendência se volta para cores que equilibram delicadeza e sofisticação, transitando entre os tons suaves e os vibrantes.

Conheça cada uma dessas cores e saiba como usá-las para criar combinações modernas e elegantes.

4 cores de esmalte elegantes que serão protagonistas da primavera

1. Rosa Floral

O rosa floral é o tom perfeito para quem deseja transmitir feminilidade e frescor sem abrir mão da elegância.

Diferente dos rosas vibrantes do verão, essa tonalidade lembra pétalas suaves de flores como a peônia e a camélia, trazendo uma sensação de romantismo discreto.

Esse esmalte combina muito bem com looks claros, como vestidos leves, alfaiataria em tons pastel e acessórios dourados.

Além disso, é uma cor coringa para diferentes ocasiões: desde um encontro casual durante o dia até um jantar mais formal à noite.

Dica: combine com nail arts minimalistas em branco ou dourado para um visual moderno e delicado.

2. Azul Céu

Inspirado no tom claro do céu primaveril, o azul céu é uma cor que transmite tranquilidade e positividade. Ele surge como alternativa moderna ao clássico branco ou nude, mantendo a leveza mas com um toque de criatividade.

Nas unhas, o azul céu fica elegante quando usado sozinho, mas também pode ser combinado com acabamentos brilhantes ou perolados para ganhar um ar sofisticado.

É uma escolha interessante para quem deseja sair do óbvio sem exageros, trazendo um toque de personalidade ao visual. Nos looks, harmoniza bem com roupas jeans, peças em tons neutros e estampas florais típicas da estação.

Dica: aposte em unhas arredondadas ou ovais para reforçar a delicadeza da cor.

3. Verde Menta

O verde menta é uma das cores mais desejadas da temporada, pois une frescor e modernidade em um único tom. Remetendo à natureza, ele reflete a vitalidade da primavera e traz uma sensação de leveza visual.

Esse esmalte é ideal para quem gosta de ousar de forma sofisticada. Ele combina muito bem com roupas brancas, bege ou tons terrosos, criando contrastes equilibrados.

Além disso, o verde menta é bastante versátil: pode ser usado tanto em versões cremosas quanto em acabamentos metálicos ou cintilantes, ampliando as possibilidades de estilo.

Dica: fica incrível em todos os estilos de unha, garantindo um ar descolado sem perder sofisticação.

4. Vermelho Cereja

Nenhuma estação dispensa um bom vermelho, e na primavera o destaque vai para o vermelho cereja. Esse tom é mais aberto e vivo do que o clássico vinho do inverno, trazendo energia e modernidade às unhas.

O vermelho cereja é atemporal e elegante, combinando com produções mais sofisticadas, mas também se adapta perfeitamente a looks casuais. É a cor ideal para eventos noturnos e ocasiões especiais, já que chama atenção na medida certa.

Para quem gosta de unhas impactantes, pode ser combinado com acabamento glossy intenso ou até mesmo em nail arts geométricas que misturam vermelho com branco ou dourado.

Dica: aposte em acabamento brilhante para realçar a intensidade da cor e deixá-la ainda mais glamourosa.



