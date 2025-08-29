Unhas perfeitas por mais tempo: 6 dicas para o esmalte não descascar
Saiba como a preparação das unhas, a escolha dos produtos certos e a proteção diária fazem toda a diferença na durabilidade da cor
Para quem gosta de unhas sempre impecáveis, a durabilidade do esmalte é um desafio.
Manter o brilho e a cor por mais tempo exige alguns cuidados simples, que fazem toda a diferença no resultado final da sua manicure.
O Social1 separou seis dicas essenciais para prolongar a vida do seu esmalte. Confira:
1. Preparação é tudo
Antes de começar, certifique-se de que suas unhas estão limpas e secas.
Remova qualquer resíduo de esmalte antigo e, se possível, passe um algodão com álcool para tirar a oleosidade. Isso garante uma melhor aderência do produto.
2. Use uma base de qualidade
Não pule a etapa da base! Ela protege a unha, evita que ela fique manchada com a pigmentação do esmalte e, principalmente, cria uma superfície lisa que ajuda o esmalte a fixar melhor.
3. Aplique camadas finas
Em vez de uma única camada grossa, aplique duas ou três camadas finas. Deixe cada uma secar por completo antes de passar a próxima.
Essa técnica evita bolhas e descascamento precoce.
4. Finalize com um top coat
O top coat é o seu maior aliado para um esmalte duradouro.
Ele forma uma camada protetora sobre a cor, selando o esmalte e adicionando um brilho extra. Reaplicar uma fina camada de top coat a cada dois ou três dias pode revitalizar o brilho e aumentar a proteção.
5. Proteja suas unhas das tarefas domésticas
O contato constante com água e produtos de limpeza é um dos maiores vilões da durabilidade do esmalte.
Substâncias químicas, como detergentes e desinfetantes, enfraquecem o produto, fazendo com que ele lasque mais rápido. Para evitar isso, use luvas de borracha ao lavar louça ou fazer a faxina da casa. Além de proteger o esmalte, você também cuida da saúde da sua pele e das cutículas.
6. Evite o contato com água quente logo após esmaltar
Aguarde um bom tempo após a esmaltação para tomar banho ou lavar as mãos com água quente. O esmalte precisa de tempo para curar e endurecer completamente.
A água quente pode amolecer o produto e comprometer a aderência, fazendo com que ele descasque mais facilmente. O ideal é esperar pelo menos 30 minutos a uma hora antes de expor as unhas a altas temperaturas.