4 perfumes de luxo queridinhos do Boticário perfeitos para mulheres elegantes
Confira os perfumes de luxo da Boticário que estão entre os preferidos das mulheres sofisticadas que buscam personalidade em cada fragrância.
Clique aqui e escute a matéria
A verdadeira elegância está nos detalhes e poucos são tão marcantes quanto o perfume que acompanha uma mulher.
Ele envolve, conquista e deixa na memória uma presença única. É por isso que alguns perfumes ganham status de ícones: elas ultrapassam a moda passageira e se tornam símbolos de sofisticação.
Entre as inúmeras opções disponíveis no Boticário, algumas fragrâncias conseguem conquistar de forma especial, seja pelo equilíbrio perfeito entre notas marcantes e delicadas, seja pela sensação de luxo que carregam em cada borrifada.
4 perfumes de luxo do Boticário que merecem um lugar na sua vida
1. Floratta Fleur d’Éclipse
Inspirado no fenômeno da lua eclipsada, o Floratta Fleur d’Éclipse é uma fragrância floral intensa e envolvente.
Ele combina a delicadeza das flores brancas com a intensidade de madeiras quentes, criando um perfume perfeito para mulheres que querem transmitir feminilidade sem abrir mão do mistério.
LEIA TAMBÉM: 4 perfumes baratinhos do Boticário que lembram importados caros
A saída traz notas frutadas leves, que rapidamente evoluem para um coração floral marcante e elegante. Ao final, o fundo amadeirado traz profundidade e sofisticação, tornando-o ideal para ocasiões especiais ou encontros noturnos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Volume: 75ml
- Preço: R$209,90
2. Glamour Diva
O Glamour Diva foi criado para mulheres confiantes, que gostam de se destacar com estilo e elegância.
Sua composição oriental floral traz notas que misturam doçura e intensidade, resultando em uma fragrância sofisticada e marcante. Ele combina frutas suculentas, flores exóticas e um toque adocicado, equilibrado com notas amadeiradas de fundo.
O resultado é um perfume versátil, que pode ser usado tanto em eventos sociais quanto em momentos de lazer noturno.
- Volume: 75ml
- Preço: R$184,90
3. Floratta Red Passion
O Floratta Red Passion é a tradução da intensidade dos sentimentos. Com um floral frutado envolvente, é o perfume ideal para mulheres que desejam transmitir romantismo aliado à sofisticação.
Sua composição é alegre, vibrante e ao mesmo tempo refinada, conquistando pela harmonia entre frescor e intensidade. As notas de saída trazem frutas vermelhas, que remetem à paixão e à energia, enquanto o corpo floral confere feminilidade.
LEIA TAMBÉM: 4 body splashes queridinhos da Natura perfeitos para usar em dias frios
O fundo, com notas levemente amadeiradas, garante a durabilidade e o toque elegante. É perfeito para encontros românticos, mas também para o dia a dia da mulher que deseja se sentir confiante e charmosa em todas as ocasiões.
- Volume: 75ml
- Preço: R$174,90
4. Her Code
Entre os perfumes mais sofisticados do Boticário, o Her Code se destaca pelo ar misterioso e magnético.
Sua fragrância oriental floral mistura notas doces, especiarias e acordes amadeirados, criando uma composição intensa e sedutora.
É um perfume pensado para mulheres seguras de si, que desejam transmitir elegância, poder e sensualidade sem exageros. Sua fixação marcante faz dele uma escolha ideal para a noite, em jantares sofisticados ou eventos formais.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 204,90
VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba o que pode ser!