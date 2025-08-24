fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes baratinhos do Boticário que lembram importados caros

Confira os perfumes do Boticário que entregam fragrâncias sofisticadas e lembram importados caros, garantindo elegância e economia no seu dia a dia.

Por Eduarda Barreto Publicado em 24/08/2025 às 12:16
Imagem do perfume "Floratta Red"
Imagem do perfume "Floratta Red" - Divulgação/O Boticário

Quando falamos em perfumes importados, nomes como Carolina Herrera, Lancôme ou Paco Rabanne logo vêm à mente.

Eles são luxuosos, sofisticados e, muitas vezes, um verdadeiro investimento. Mas a boa notícia é que não é preciso gastar uma fortuna para sentir-se elegante e marcante.

O Boticário tem perfumes acessíveis que entregam qualidade, fixação e até mesmo fragrâncias semelhantes às de grandes grifes internacionais.

Selecionamos 4 perfumes baratinhos da marca que lembram perfumes de grife e que conquistaram espaço na rotina de quem ama estar bem perfumado sem pesar no bolso.

4 perfumes femininos e baratos do Boticário que parecem perfumes de grife

1. Floratta Red - similar ao Good Girl

O Floratta Red é um dos queridinhos da linha Floratta, trazendo uma combinação marcante de frutas vermelhas, flores sofisticadas e um toque de chocolate no fundo. O resultado é um perfume doce, sensual e ao mesmo tempo elegante.

Ele é frequentemente comparado ao famoso Good Girl, de Carolina Herrera, com sua mistura envolvente de cacau, fava tonka e flores brancas.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário para quem tem bom gosto e que valem o preço pela fixação

Embora seja mais leve e democrático que o importado, Floratta Red consegue entregar uma sensação parecida de feminilidade e poder, com uma fixação muito elogiada para sua categoria.

É a escolha certa para encontros, festas e ocasiões especiais em que você quer deixar sua marca.

3. Coffee Woman Seduction - similar ao Fantasy

Se você gosta de perfumes doces, envolventes e cheios de personalidade, o Coffee Woman Seduction pode ser a sua melhor escolha dentro do Boticário.

Ele mistura notas de café, frutas vermelhas, flores delicadas e baunilha, resultando em uma fragrância sensual e adocicada.

Essa composição lembra bastante o famoso Fantasy, de Britney Spears, um perfume que conquistou milhões de fãs no mundo todo com seu perfil gourmand e jovem.

Assim como o importado, o Coffee Woman Seduction transmite romantismo e sedução, mas com um toque mais sofisticado.

Ideal para encontros românticos e noites especiais, é um perfume que deixa rastro e chama atenção.

3. Lily Absolu - similar ao J’adore

O Lily Absolu é um floral aldeídico intenso, com destaque para lírio, jasmim, aldeídos e um fundo cremoso de madeiras e almíscar.

Tem fixação superior a 10 horas, presença elegante e camadas ricas, exatamente o tipo de perfume que se impõe de forma elegante.

LEIA TAMBÉM: 4 body splashes do Boticário para quem ama perfumes de luxo por menos de R$100,00

A composição dele lembra um pouco o J’adore, como outros perfumes da linha, que seguem na mesma linha icônica floral da Dior.

Sendo ideal para ocasiões especiais, encontros e passeios, é um perfume que chama atenção em qualquer lugar.

4. Egeo Dolce – similar ao Pink Sugar

Quando o assunto é perfume doce e divertido, o Egeo Dolce é imbatível. Ele combina notas gourmand de algodão-doce, marshmallow, caramelo e baunilha, trazendo uma explosão que conquista principalmente os amantes de fragrâncias mais jovens e descontraídas.

Sua semelhança é clara com o Pink Sugar, da Aquolina, um perfume italiano famoso pelo exagero doce e pelo apelo jovial.

Ambos compartilham a ideia de transformar a perfumaria em uma experiência deliciosa e divertida. Apesar de ser adocicado, o Egeo Dolce consegue agradar quem busca algo alegre, marcante e perfeito para usar em momentos de lazer.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

