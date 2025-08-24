4 body splashes da Boticário melhores que perfumes de grife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra quatro body splashes do Boticário com fragrâncias sofisticadas, duradouras e de qualidade que competem com perfumes importados caros.

Clique aqui e escute a matéria

O mundo das fragrâncias oferece uma variedade enorme de perfumes, mas nem sempre é necessário investir em marcas caras para se sentir sofisticada e perfumada.

Isso porque os body splashes do Boticário, por exemplo, se destacam por unir aromas marcantes, delicadeza e preço acessível.

Leves, versáteis e fáceis de aplicar, eles podem ser usados diariamente, mantendo a pele perfumada sem pesar.

Além disso, combinam com diversas ocasiões, do trabalho a encontros casuais, tornando-se verdadeiros coringas no guarda-roupa de beleza.

4 body splashes do Boticário melhores que perfumes caros

1. Body Splash Desodorante Colônia Cuide-se Bem Beijinho 200ml

O Cuide-se Bem Beijinho oferece uma fragrância doce e acolhedora, inspirada no famoso doce brasileiro. Com notas suaves e envolventes, o body splash é ideal para quem busca aroma delicado e feminino.

Ele pode ser aplicado várias vezes ao longo do dia sem se tornar enjoativo. Além do perfume, deixa a pele levemente hidratada e com sensação de frescor.

Notas de fragrância: doce de leite, baunilha e toques frutados.

doce de leite, baunilha e toques frutados. Dica de uso: ideal para o dia a dia e ocasiões casuais.

ideal para o dia a dia e ocasiões casuais. Preço: R$ 89,90

2. Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Morango Ruby 200ml

O Nativa SPA Morango Ruby é uma mistura de frescor e doçura, trazendo o aroma natural de morangos maduros com uma leve cremosidade.

Perfeito para quem gosta de perfumes frutados, alegres e discretos, ele se torna uma escolha versátil tanto para ambientes de trabalho quanto para passeios ao ar livre.

LEIA TAMBÉM: Perfume + hidratante: 4 combos imbatíveis para ficar cheirosa o dia todo

Além disso, hidrata a pele e prolonga a sensação de frescor após o banho.

Notas de fragrância: morango, frutas vermelhas e toque de açúcar.

morango, frutas vermelhas e toque de açúcar. Dica de uso: ideal para manhãs e tardes, deixando o corpo perfumado e leve.

ideal para manhãs e tardes, deixando o corpo perfumado e leve. Preço: R$ 99,90

3. Body Splash Desodorante Colônia Floratta Red 200ml

Floratta Red é o body splash floral sofisticado da marca. Combina notas florais intensas que evocam elegância e feminilidade, sem perder a leveza característica dos sprays corporais.

É uma opção perfeita para quem deseja um perfume marcante, mas não tão pesado quanto um Eau de Parfum. A fragrância se adapta a diferentes estilos e ocasiões, do trabalho a jantares e encontros especiais.

Notas de fragrância: flores vermelhas, rosa e toque levemente amadeirado.

flores vermelhas, rosa e toque levemente amadeirado. Dica de uso: ideal para momentos em que se deseja destacar a presença com elegância.

ideal para momentos em que se deseja destacar a presença com elegância. Preço: R$ 94,90

4. Body Splash Desodorante Colônia Cuide-se Bem Pessegura 200ml

O Cuide-se Bem Pessegura apresenta aroma frutado e delicado, inspirado na fruta pêssego com um toque de frescor.

Ele é perfeito para quem quer uma fragrância marcante, mas discreta. Leve e fácil de aplicar, pode ser usado várias vezes ao dia, mantendo a sensação de pele perfumada e hidratada.

O body splash também se destaca por sua versatilidade, combinando com qualquer estilo ou ocasião.

Notas de fragrância: pêssego, frutas suaves e toque floral delicado.

pêssego, frutas suaves e toque floral delicado. Dica de uso: perfeito para aplicar após o banho ou sempre que quiser renovar o perfume.

perfeito para aplicar após o banho ou sempre que quiser renovar o perfume. Preço: R$ 89,90

VEJA TAMBÉM: Qual o perfume ideal para você?

