4 body splashes da Boticário melhores que perfumes de grife
Descubra quatro body splashes do Boticário com fragrâncias sofisticadas, duradouras e de qualidade que competem com perfumes importados caros.
O mundo das fragrâncias oferece uma variedade enorme de perfumes, mas nem sempre é necessário investir em marcas caras para se sentir sofisticada e perfumada.
Isso porque os body splashes do Boticário, por exemplo, se destacam por unir aromas marcantes, delicadeza e preço acessível.
Leves, versáteis e fáceis de aplicar, eles podem ser usados diariamente, mantendo a pele perfumada sem pesar.
Além disso, combinam com diversas ocasiões, do trabalho a encontros casuais, tornando-se verdadeiros coringas no guarda-roupa de beleza.
4 body splashes do Boticário melhores que perfumes caros
1. Body Splash Desodorante Colônia Cuide-se Bem Beijinho 200ml
O Cuide-se Bem Beijinho oferece uma fragrância doce e acolhedora, inspirada no famoso doce brasileiro. Com notas suaves e envolventes, o body splash é ideal para quem busca aroma delicado e feminino.
Ele pode ser aplicado várias vezes ao longo do dia sem se tornar enjoativo. Além do perfume, deixa a pele levemente hidratada e com sensação de frescor.
- Notas de fragrância: doce de leite, baunilha e toques frutados.
- Dica de uso: ideal para o dia a dia e ocasiões casuais.
- Preço: R$ 89,90
2. Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Morango Ruby 200ml
O Nativa SPA Morango Ruby é uma mistura de frescor e doçura, trazendo o aroma natural de morangos maduros com uma leve cremosidade.
Perfeito para quem gosta de perfumes frutados, alegres e discretos, ele se torna uma escolha versátil tanto para ambientes de trabalho quanto para passeios ao ar livre.
Além disso, hidrata a pele e prolonga a sensação de frescor após o banho.
- Notas de fragrância: morango, frutas vermelhas e toque de açúcar.
- Dica de uso: ideal para manhãs e tardes, deixando o corpo perfumado e leve.
- Preço: R$ 99,90
3. Body Splash Desodorante Colônia Floratta Red 200ml
Floratta Red é o body splash floral sofisticado da marca. Combina notas florais intensas que evocam elegância e feminilidade, sem perder a leveza característica dos sprays corporais.
É uma opção perfeita para quem deseja um perfume marcante, mas não tão pesado quanto um Eau de Parfum. A fragrância se adapta a diferentes estilos e ocasiões, do trabalho a jantares e encontros especiais.
- Notas de fragrância: flores vermelhas, rosa e toque levemente amadeirado.
- Dica de uso: ideal para momentos em que se deseja destacar a presença com elegância.
- Preço: R$ 94,90
4. Body Splash Desodorante Colônia Cuide-se Bem Pessegura 200ml
O Cuide-se Bem Pessegura apresenta aroma frutado e delicado, inspirado na fruta pêssego com um toque de frescor.
Ele é perfeito para quem quer uma fragrância marcante, mas discreta. Leve e fácil de aplicar, pode ser usado várias vezes ao dia, mantendo a sensação de pele perfumada e hidratada.
O body splash também se destaca por sua versatilidade, combinando com qualquer estilo ou ocasião.
- Notas de fragrância: pêssego, frutas suaves e toque floral delicado.
- Dica de uso: perfeito para aplicar após o banho ou sempre que quiser renovar o perfume.
- Preço: R$ 89,90