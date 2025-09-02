Eudora Make lança campanha de beleza à prova de retoques com Camila Coutinho
A nova era estreia com identidade visual renovada e unificada, portfólio de alta performance e narrativa que mistura ação e sofisticação
Eudora Make dá um passo importante em sua história com o lançamento de Forever, primeira geração de maquiagem à prova d’água do Grupo Boticário.
A nova linha apresenta fórmulas de alta performance com resistência de até 18 horas, desenvolvidas para acompanhar quem vive em movimento e busca sofisticação sem pausas para retoques.
Com narrativa inspirada no universo das missões secretas, a campanha é estrelada por Camila Coutinho e marca o início de uma campanha que traduz beleza como ferramenta de poder.
O lançamento é composto por quatro itens: Máscara para Cílios, Delineador Líquido, Máscara de Sobrancelhas Incolor e o já consagrado Batom Líquido Matte Tint, agora com nova embalagem e cores inéditas, Forever une tecnologia e longa duração para resultados impecáveis do começo ao fim do dia.
“Forever nasce como um símbolo da nova fase de Eudora Make. A campanha leva nossa maquiagem para o universo das missões secretas, como uma metáfora das batalhas diárias que a mulher brasileira enfrenta, especialmente no fim do dia, quando tudo ainda está longe de terminar. Mais do que comunicar um lançamento, criamos uma história que conecta performance, estilo e poder feminino, refletindo o momento atual da marca: estratégico, moderno e comprometido com as consumidoras. Nossa missão é clara: oferecer produtos que acompanhem cada jornada com tecnologia, conforto e sofisticação, sem pausas para retoques”, afirma Jacqueline Gonzales, gerente sênior de PR e Redes da marca.
Para apresentar essa nova fase, a marca estreia a campanha Operação Make Forever, desenvolvida pela agência MESSS, em um universo criativo inspirado em filmes de espionagem. A trama acompanha agentes que operam com precisão, elegância e resistência, e usam a maquiagem como um verdadeiro dispositivo de poder.
O primeiro capítulo da operação foi protagonizado por Bruna Marquezine, que escolheu os produtos de Forever para brilhar em seu aniversário de 30 anos, celebrado na Ilha Fiscal (RJ), com um look intacto por mais de 18 horas, mesmo diante de abraços, dança, calor e muita emoção. Em seguida, Bruna passou a tarefa adiante: convocar uma nova agente para a missão.
A escolhida foi Camila Coutinho, influenciadora e empresária referência em moda e beleza, que agora lidera a segunda fase da campanha em um filme digital inédito. No papel de espiã, Camila investiga o segredo por trás da maquiagem de Bruna, revelando ao público a tecnologia por trás dos produtos de Forever.
"Eu adoro quando a marca adota uma abordagem criativa e divertida, que brinca com o conceito do produto e usa a imaginação para contar a história. É maravilhoso embarcar em ideias inovadoras, como a dessa campanha, onde me transformo em uma espiã chique, desvendando os segredos de beleza que todos querem conhecer. E revelar os produtos da Forever é como compartilhar com o público uma missão cumprida com sucesso", afirma Camila no filme.
Com Forever, Eudora reforça seu compromisso com inovação, sofisticação e a entrega de soluções completas que acompanham a consumidora em todas as suas jornadas, da maquiagem de impacto às fórmulas que resistem a tudo. É o começo de uma nova fase em que beleza e alta performance caminham lado a lado.