5 produtos de maquiagem nacional que entregam qualidade de marcas de luxo

Conheça 5 produtos de maquiagem nacional que unem qualidade, durabilidade e acabamento profissional, entregando resultados dignos de luxo.

A maquiagem nacional tem evoluído muito nos últimos anos, provando que é possível unir qualidade, inovação e bom custo-benefício em produtos acessíveis.

Hoje, marcas brasileiras oferecem bases, blushes, corretivos, máscaras de cílios e pós com desempenho que rivaliza com grandes nomes internacionais, entregando acabamento profissional, longa duração e fórmulas modernas.

Seja para o dia a dia, eventos especiais ou produções mais elaboradas, esses produtos garantem que toda mulher tenha resultados impecáveis sem precisar gastar uma fortuna.

Selecionamos cinco itens que são verdadeiros investimentos de beleza, mostrando que a maquiagem nacional também pode ser luxo de alta performance.

1. Base Stick Océane Edition

A Base Stick Océane Edition é uma base cremosa em bastão com acabamento semi-matte e cobertura média.

Sua fórmula vegana contém vitamina E, ácido hialurônico, óleos de jojoba e rícino, proporcionando conforto e facilidade na aplicação.

O formato triangular do bastão permite uma aplicação precisa, se encaixando perfeitamente nos ângulos do rosto.



2. Blush Stick Pele — Boca Rosa Beauty

O Blush Stick Pele da Boca Rosa Beauty é um blush cremoso com acabamento acetinado que proporciona um efeito saudável e natural à pele.

Sua fórmula é resistente à água e possui alta fixação, garantindo que sua maquiagem se mantenha impecável ao longo do dia.

3. Máscara de Cílios Volume Extremo — Make B.

A Máscara de Cílios Volume Extremo da Make B. proporciona cílios volumosos e definidos em poucas aplicações.

Sua fórmula de alta performance garante alongamento e intensidade sem grumos, ideal para um olhar impactante, digno de marcas internacionais.

4. Corretivo Multicover — Bruna Tavares

O corretivo Multicover da Bruna Tavares é um dos favoritos entre maquiadores e entusiastas da maquiagem. Com alta cobertura e acabamento natural, ele disfarça imperfeições e olheiras com facilidade.

Sua fórmula de longa duração é ideal para quem busca um produto que se mantenha impecável ao longo do dia.

5. Pó Solto — Petrizi

O Pó Solto da Petrizi possui acabamento matte aveludado que deixa a pele uniforme e proporciona alta durabilidade.

Disponível em diversas tonalidades, ele atende a diferentes tons de pele, garantindo um acabamento profissional e sofisticado.



Por que vale investir nesses produtos?

Qualidade profissional: todos os produtos oferecem resultados comparáveis às marcas internacionais, com fórmulas desenvolvidas para atender às necessidades da pele brasileira.

todos os produtos oferecem resultados comparáveis às marcas internacionais, com fórmulas desenvolvidas para atender às necessidades da pele brasileira. Durabilidade: a maioria dos itens possui longa duração, garantindo que sua maquiagem se mantenha impecável ao longo do dia.

a maioria dos itens possui longa duração, garantindo que sua maquiagem se mantenha impecável ao longo do dia. Custo-benefício: com preços acessíveis, esses produtos oferecem alta performance sem pesar no bolso.

com preços acessíveis, esses produtos oferecem alta performance sem pesar no bolso. Disponibilidade: facilidade de encontrar em lojas físicas e online, com entrega para todo o Brasil.

