4 óleos naturais que todo homem com cabelo crespo precisa conhecer e usar
Descubra os quatro óleos naturais ideais para hidratar, nutrir e fortalecer o cabelo crespo masculino com praticidade e resultado real
Clique aqui e escute a matéria
Cabelos crespos masculinos têm características únicas que exigem cuidados específicos, principalmente quando o assunto é hidratação e nutrição.
O uso de óleos naturais pode ser uma solução prática e eficiente para quem busca manter os cabelos bonitos, fortes e bem definidos.
A boa notícia é que esses óleos são versáteis, fáceis de usar e oferecem resultados visíveis em pouco tempo.
A seguir, você confere quatro óleos vegetais ideais para o cabelo crespo masculino e como incluí-los na rotina de cuidados.
1. Óleo de coco: hidratação e maciez sem esforço
O óleo de coco é um clássico entre os cuidados capilares, e com razão. Ele penetra profundamente na fibra do cabelo, oferecendo hidratação intensa e duradoura.
Além disso, combate o frizz, facilita o desembaraço e deixa os fios mais macios ao toque.
Como usar: aplique uma pequena quantidade nos fios secos, deixe agir por cerca de 30 minutos e lave normalmente. Pode ser usado uma ou duas vezes por semana.
2. Óleo de rícino: fortalecimento e crescimento
Para quem quer deixar o cabelo crescer com saúde, o óleo de rícino é um grande aliado. Ele estimula a circulação no couro cabeludo, fortalecendo a raiz e ajudando a evitar a queda e a quebra dos fios.
Como usar: massageie diretamente no couro cabeludo antes de dormir e lave pela manhã. Também pode ser misturado ao creme de hidratação.
3. Óleo de jojoba: equilíbrio e controle da oleosidade
Homens com couro cabeludo mais oleoso também podem se beneficiar dos óleos naturais. O óleo de jojoba é leve e regula a produção de sebo, além de ajudar a limpar o bulbo capilar e promover crescimento saudável.
Como usar: aplique algumas gotas na raiz e massageie suavemente. Pode ser usado como tratamento semanal ou a cada 10 dias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4. Óleo de abacate: nutrição pesada para fios ressecados
Se o seu cabelo está opaco, sem vida ou com pontas ásperas, o óleo de abacate é uma excelente opção. Ele é rico em vitaminas e ácidos graxos que nutrem profundamente os fios crespos, deixando-os mais flexíveis e definidos.
Como usar: ideal para misturar em máscaras de tratamento ou aplicar puro como pré-shampoo, deixando agir por 20 a 40 minutos antes da lavagem.