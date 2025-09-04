fechar
4 óleos naturais que todo homem com cabelo crespo precisa conhecer e usar

Descubra os quatro óleos naturais ideais para hidratar, nutrir e fortalecer o cabelo crespo masculino com praticidade e resultado real

Por Guilherme Gusmão Publicado em 04/09/2025 às 17:18
Homem cuidando do cabelo
Homem cuidando do cabelo - iStock

Cabelos crespos masculinos têm características únicas que exigem cuidados específicos, principalmente quando o assunto é hidratação e nutrição.

O uso de óleos naturais pode ser uma solução prática e eficiente para quem busca manter os cabelos bonitos, fortes e bem definidos.

A boa notícia é que esses óleos são versáteis, fáceis de usar e oferecem resultados visíveis em pouco tempo.

A seguir, você confere quatro óleos vegetais ideais para o cabelo crespo masculino e como incluí-los na rotina de cuidados.

1. Óleo de coco: hidratação e maciez sem esforço

O óleo de coco é um clássico entre os cuidados capilares, e com razão. Ele penetra profundamente na fibra do cabelo, oferecendo hidratação intensa e duradoura.

Além disso, combate o frizz, facilita o desembaraço e deixa os fios mais macios ao toque.

Como usar: aplique uma pequena quantidade nos fios secos, deixe agir por cerca de 30 minutos e lave normalmente. Pode ser usado uma ou duas vezes por semana.

2. Óleo de rícino: fortalecimento e crescimento

Para quem quer deixar o cabelo crescer com saúde, o óleo de rícino é um grande aliado. Ele estimula a circulação no couro cabeludo, fortalecendo a raiz e ajudando a evitar a queda e a quebra dos fios.

Como usar: massageie diretamente no couro cabeludo antes de dormir e lave pela manhã. Também pode ser misturado ao creme de hidratação.

3. Óleo de jojoba: equilíbrio e controle da oleosidade

Homens com couro cabeludo mais oleoso também podem se beneficiar dos óleos naturais. O óleo de jojoba é leve e regula a produção de sebo, além de ajudar a limpar o bulbo capilar e promover crescimento saudável.

Como usar: aplique algumas gotas na raiz e massageie suavemente. Pode ser usado como tratamento semanal ou a cada 10 dias.

4. Óleo de abacate: nutrição pesada para fios ressecados

Se o seu cabelo está opaco, sem vida ou com pontas ásperas, o óleo de abacate é uma excelente opção. Ele é rico em vitaminas e ácidos graxos que nutrem profundamente os fios crespos, deixando-os mais flexíveis e definidos.

Como usar: ideal para misturar em máscaras de tratamento ou aplicar puro como pré-shampoo, deixando agir por 20 a 40 minutos antes da lavagem.

