Os 5 maiores segredos das barbas grisalhas bem cuidadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A barba grisalha é cheia de charme, mas exige cuidados. Com rotina simples e produtos certos, dá para realçar os fios brancos com estilo e saúde

Clique aqui e escute a matéria

A barba grisalha virou sinônimo de maturidade, elegância e personalidade. Seja natural ou assumida, ela pode ser um verdadeiro destaque no visual masculino, mas, para isso, exige cuidados específicos.

Diferente dos fios mais escuros, os pelos grisalhos tendem a ser mais ásperos, secos e frágeis, o que pode deixar a barba com aparência desleixada se não houver uma rotina de manutenção adequada.

Se você está cultivando ou pensando em assumir os fios brancos no rosto, confira 5 cuidados essenciais para manter sua barba grisalha impecável:

1. Hidrate

Os fios grisalhos costumam ser mais ressecados, o que deixa a barba com toque áspero e visual opaco. Por isso, a hidratação é o passo mais importante da rotina de cuidados.

Use óleos ou balms específicos para barba, que hidratam sem deixar o rosto oleoso. Ingredientes como argan, jojoba e manteiga de karité são ótimos aliados.

2. Apare e modele com frequência

Barbas grisalhas podem crescer de maneira desigual e destacar mais os fios desalinhados. Para manter um visual elegante, o ideal é aparar regularmente, mesmo que você goste do estilo mais longo.

Vá a um barbeiro de confiança ou aprenda a usar tesouras e máquinas com cuidado. Um bom desenho faz toda a diferença no visual.

3. Lave com produtos próprios para barba

Evite usar o mesmo shampoo do cabelo na barba. Os fios do rosto têm outra textura e precisam de limpeza mais suave, que preserve os óleos naturais e evite o ressecamento da pele abaixo da barba.

Escolha shampoos ou sabonetes específicos para barba, de preferência com ação hidratante e calmante, como os de camomila e aloe vera.

4. Cuide do tom e evite o amarelado

Com o tempo, os fios brancos podem adquirir um tom amarelado, causado por exposição ao sol, poluição, fumaça ou até produtos inadequados. Para manter o branco vivo e bonito, o ideal é usar produtos matizadores.

Use shampoo roxo ou cinza específico para fios grisalhos uma ou duas vezes por semana, para neutralizar o amarelado e deixar o branco mais puro.

5. Proteja do sol

A radiação solar também atinge a barba, podendo ressecar ainda mais os fios e alterar a cor dos grisalhos. A exposição contínua pode causar desbotamento, amarelamento e até queda.

Se você passa muito tempo ao ar livre, vale usar um balm com filtro UV ou aplicar protetor solar facial também sobre a barba.