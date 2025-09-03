Os 5 maiores segredos das barbas grisalhas bem cuidadas
A barba grisalha é cheia de charme, mas exige cuidados. Com rotina simples e produtos certos, dá para realçar os fios brancos com estilo e saúde
Clique aqui e escute a matéria
A barba grisalha virou sinônimo de maturidade, elegância e personalidade. Seja natural ou assumida, ela pode ser um verdadeiro destaque no visual masculino, mas, para isso, exige cuidados específicos.
Diferente dos fios mais escuros, os pelos grisalhos tendem a ser mais ásperos, secos e frágeis, o que pode deixar a barba com aparência desleixada se não houver uma rotina de manutenção adequada.
Se você está cultivando ou pensando em assumir os fios brancos no rosto, confira 5 cuidados essenciais para manter sua barba grisalha impecável:
1. Hidrate
Os fios grisalhos costumam ser mais ressecados, o que deixa a barba com toque áspero e visual opaco. Por isso, a hidratação é o passo mais importante da rotina de cuidados.
Use óleos ou balms específicos para barba, que hidratam sem deixar o rosto oleoso. Ingredientes como argan, jojoba e manteiga de karité são ótimos aliados.
2. Apare e modele com frequência
Barbas grisalhas podem crescer de maneira desigual e destacar mais os fios desalinhados. Para manter um visual elegante, o ideal é aparar regularmente, mesmo que você goste do estilo mais longo.
Vá a um barbeiro de confiança ou aprenda a usar tesouras e máquinas com cuidado. Um bom desenho faz toda a diferença no visual.
3. Lave com produtos próprios para barba
Evite usar o mesmo shampoo do cabelo na barba. Os fios do rosto têm outra textura e precisam de limpeza mais suave, que preserve os óleos naturais e evite o ressecamento da pele abaixo da barba.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escolha shampoos ou sabonetes específicos para barba, de preferência com ação hidratante e calmante, como os de camomila e aloe vera.
4. Cuide do tom e evite o amarelado
Com o tempo, os fios brancos podem adquirir um tom amarelado, causado por exposição ao sol, poluição, fumaça ou até produtos inadequados. Para manter o branco vivo e bonito, o ideal é usar produtos matizadores.
Use shampoo roxo ou cinza específico para fios grisalhos uma ou duas vezes por semana, para neutralizar o amarelado e deixar o branco mais puro.
5. Proteja do sol
A radiação solar também atinge a barba, podendo ressecar ainda mais os fios e alterar a cor dos grisalhos. A exposição contínua pode causar desbotamento, amarelamento e até queda.
Se você passa muito tempo ao ar livre, vale usar um balm com filtro UV ou aplicar protetor solar facial também sobre a barba.