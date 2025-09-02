fechar
Beleza | Notícia

3 óleos poderosos para a barba

Incluir óleos vegetais na rotina de cuidados com a barba é um gesto que traz grandes resultados. Escolha o óleo que melhor atende as suas necessidades

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/09/2025 às 17:41
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

Cuidar da barba vai muito além de deixá-la crescer. Para manter os fios saudáveis, macios e com boa aparência, é essencial investir em produtos que hidratem, nutram e protejam tanto os pelos quanto a pele do rosto.

Entre os itens mais eficazes nesse cuidado diário, os óleos para barba ocupam lugar de destaque.

A seguir, conheça três óleos naturais com alto poder de tratamento que fazem toda a diferença na rotina de quem quer exibir uma barba forte, alinhada e livre de ressecamento.

1. Óleo de Jojoba

Com composição muito semelhante ao sebo natural da pele, o óleo de jojoba é rapidamente absorvido sem deixar sensação oleosa. Ele ajuda a equilibrar a produção de óleo da pele do rosto, evitando o ressecamento dos fios e a coceira na região da barba. Além disso, nutre profundamente e fortalece os pelos, reduzindo a quebra.

Indicado para: todos os tipos de pele, inclusive oleosas.

2. Óleo de Rícino

Conhecido por seu efeito fortalecedor, o óleo de rícino é um dos mais usados para estimular o crescimento dos fios. Rico em ácidos graxos, ele melhora a circulação sanguínea no local aplicado, nutre o bulbo capilar e combate a queda. Seu uso contínuo ajuda a preencher falhas e aumentar o volume da barba.

Indicado para: barbas ralas ou com falhas.

3. Óleo de Argan

Considerado um “ouro líquido” para os fios, o óleo de argan é rico em antioxidantes, vitamina E e ácidos graxos essenciais. Ele combate o ressecamento, recupera a elasticidade dos fios e deixa a barba visivelmente mais macia e com brilho. Também protege contra agressões externas como poluição, vento e sol.

Indicado para: barbas secas, danificadas ou expostas a ambientes agressivos.

