Barba curta, longa ou desenhada? Como escolher o estilo ideal para o seu rosto
A barba pode transformar completamente o visual masculino, afinando o rosto, destacando a mandíbula ou reforçando o estilo pessoal
Clique aqui e escute a matéria
A barba há tempos deixou de ser apenas um detalhe e se tornou um elemento-chave no visual masculino. Mais do que uma tendência, ela pode transmitir personalidade, estilo, maturidade, ou até rebeldia.
Mas nem todo estilo combina com todo mundo. Por isso, a pergunta é inevitável: como escolher o tipo de barba ideal para o seu rosto?
A resposta envolve harmonia, proporção e, claro, autoconhecimento. Veja como escolher o estilo ideal para o seu rosto:
Rosto quadrado
Características: maxilar marcado, queixo largo e traços fortes.
Combina com: barbas mais cheias nas laterais e no queixo, que suavizam a rigidez dos ângulos.
Evite: desenhos muito retos ou barba muito fina, que podem deixar o rosto ainda mais quadrado.
Sugestão: barba lenhador com volume controlado ou barba por fazer com acabamento arredondado.
Rosto triangular ou em formato de coração
Características: testa larga e queixo mais fino.
Combina com: barbas que criam volume no maxilar e equilibram a parte inferior do rosto.
Evite: barbas muito longas no queixo, que evidenciam a desproporção.
Sugestão: barba desenhada nas laterais ou cavanhaque curto com costeletas bem alinhadas.
Rosto redondo
Características: bochechas mais cheias e traços arredondados.
Combina com: estilos que criem ângulos e alonguem o rosto.
Evite: barba cheia nas bochechas ou com contorno muito circular.
Sugestão: barba mais comprida no queixo (estilo "anchor") ou cavanhaque com costeletas discretas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rosto retangular ou alongado
Características: rosto mais comprido, com testa e queixo alongados.
Combina com: barbas que tragam volume às laterais, equilibrando a altura do rosto.
Evite: barbas pontudas ou muito longas no queixo.
Sugestão: barba média com laterais cheias e base reta.
Rosto oval
Características: traços proporcionais e levemente arredondados.
Combina com: praticamente todos os estilos — um rosto versátil.
Evite: excessos. Aqui, menos pode ser mais.
Sugestão: barba baixa bem desenhada, cavanhaque, ou estilo “por fazer” com acabamento natural.