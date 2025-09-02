fechar
4 dicas para fazer o cheiro do hidratante corporal durar por mais tempo

Com esses cuidados simples, você pode aproveitar melhor o cheiro do seu hidratante corporal e se sentir mais perfumado durante o dia todo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/09/2025 às 16:50
Mulher hidratando a pele
Mulher hidratando a pele - iStock

Usar hidratante corporal não só mantém a pele macia e saudável, mas também pode deixar um perfume delicioso que acompanha você ao longo do dia.

Porém, muitas pessoas percebem que o cheiro do hidratante some rápido, o que pode ser frustrante.

Para ajudar, reunimos quatro dicas simples e eficazes para prolongar a fragrância do seu hidratante corporal e garantir que você se sinta perfumado por muito mais tempo. Confira:

1. Hidrate a pele logo após o banho

A pele limpa e úmida absorve melhor o hidratante e ajuda a fixar a fragrância.

Por isso, aplique o hidratante logo após o banho, quando a pele ainda está levemente úmida. Isso cria uma camada que mantém a pele hidratada e potencializa o cheiro do produto.

2. Use esfoliante antes da aplicação

Esfoliar a pele regularmente elimina células mortas, permitindo que o hidratante penetre melhor e fixe mais profundamente.

Além disso, a esfoliação ajuda a remover resíduos de produtos antigos e impurezas, evitando que eles interfiram na fixação da fragrância.

3. Combine com outros produtos da mesma linha

Uma ótima maneira de intensificar e prolongar o cheiro é usar outros produtos da mesma linha, como sabonete líquido, body splash ou perfume.

Essa combinação cria uma sinergia de aromas que potencializa a durabilidade da fragrância na pele.

4. Armazene o hidratante em local apropriado

O calor e a exposição ao sol podem alterar a composição do hidratante e diminuir a intensidade da fragrância.

Guarde seu produto em um local fresco, longe da luz direta, para preservar o cheiro original e garantir sua eficácia por mais tempo.

