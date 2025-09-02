4 dicas para fazer o cheiro do hidratante corporal durar por mais tempo
Com esses cuidados simples, você pode aproveitar melhor o cheiro do seu hidratante corporal e se sentir mais perfumado durante o dia todo
Usar hidratante corporal não só mantém a pele macia e saudável, mas também pode deixar um perfume delicioso que acompanha você ao longo do dia.
Porém, muitas pessoas percebem que o cheiro do hidratante some rápido, o que pode ser frustrante.
Para ajudar, reunimos quatro dicas simples e eficazes para prolongar a fragrância do seu hidratante corporal e garantir que você se sinta perfumado por muito mais tempo. Confira:
1. Hidrate a pele logo após o banho
A pele limpa e úmida absorve melhor o hidratante e ajuda a fixar a fragrância.
Por isso, aplique o hidratante logo após o banho, quando a pele ainda está levemente úmida. Isso cria uma camada que mantém a pele hidratada e potencializa o cheiro do produto.
2. Use esfoliante antes da aplicação
Esfoliar a pele regularmente elimina células mortas, permitindo que o hidratante penetre melhor e fixe mais profundamente.
Além disso, a esfoliação ajuda a remover resíduos de produtos antigos e impurezas, evitando que eles interfiram na fixação da fragrância.
3. Combine com outros produtos da mesma linha
Uma ótima maneira de intensificar e prolongar o cheiro é usar outros produtos da mesma linha, como sabonete líquido, body splash ou perfume.
Essa combinação cria uma sinergia de aromas que potencializa a durabilidade da fragrância na pele.
4. Armazene o hidratante em local apropriado
O calor e a exposição ao sol podem alterar a composição do hidratante e diminuir a intensidade da fragrância.
Guarde seu produto em um local fresco, longe da luz direta, para preservar o cheiro original e garantir sua eficácia por mais tempo.