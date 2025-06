77% dos brasileiros se incomodam com o próprio mau odor corporal, revela pesquisa nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estudo mostra que a preocupação com odores vai além das axilas e interfere na vida social, profissional e até na prática de atividades físicas

O cuidado com a higiene pessoal é um traço marcante entre os brasileiros. Um estudo nacional realizado pelo Instituto Datafolha revelou que 77% da população se sente incomodada com o próprio mau odor corporal, e que essa preocupação interfere não só no bem-estar pessoal, mas também nas relações sociais e profissionais.

A pesquisa, que consultou mais de 2 mil pessoas em todas as regiões do país, também apontou que o Brasil ocupa posição de destaque no mercado global de desodorantes: é o segundo maior consumidor mundial e líder em frequência de uso desses produtos.

Apesar disso, os brasileiros desejam soluções mais amplas para combater odores em todo o corpo, e não apenas nas axilas.

Uso diário de desodorante é prática comum entre brasileiros

Entre os entrevistados, 89% afirmaram usar desodorante ou antitranspirante diariamente nas axilas para controlar o suor e o odor.

No entanto, a atenção não se limita a essa região: 38% demonstraram preocupação com odores na virilha, e 37%, nos pés.

Apesar do interesse em soluções mais completas, 75% dos participantes relataram desconhecer produtos apropriados para combater o mau odor em outras partes do corpo.

Após derrubada de veto, saiba quanto as famílias afetadas pelo Zika podem receber e como ter acesso

Cinthya Leite, do JC, recebe seu 36º prêmio no Conasems

Recife compartilha experiência da Caderneta Digital da Criança em congresso nacional de saúde pública Leia Também

Odor corporal impacta vida social e profissional

A percepção de mau odor corporal tem efeitos diretos no comportamento das pessoas: 28% dos entrevistados disseram já ter evitado compromissos profissionais ou entrevistas de emprego por se sentirem desconfortáveis com o próprio cheiro.

Além disso, 20% relataram ter deixado de investir em um relacionamento por se sentirem inseguros em relação ao odor do corpo.

O impacto também é sentido na prática de esportes: 14% afirmaram evitar iniciar atividades físicas para não passar por situações desconfortáveis.

Por outro lado, 88% dos entrevistados afirmaram se sentir incomodados com o mau cheiro corporal de outras pessoas, e 7 em cada 10 admitiram já ter se afastado de alguém por esse motivo.

Cheiro ruim pode surgir mesmo após o banho

Um dos achados mais curiosos da pesquisa é que o mau odor corporal não está necessariamente ligado à falta de higiene

Cerca de 31% dos entrevistados afirmaram sentir odor desagradável no corpo mesmo pouco tempo depois de tomar banho.

Esse fenômeno ganhou visibilidade em 2024, quando a empresária e ex-BBB Bianca Andrade relatou, em suas redes sociais, que percebia odor nas axilas logo após sair do banho, o que gerou grande repercussão e relatos semelhantes de outras pessoas.

Milho é destaque no São João, mas excesso pode prejudicar a saúde, alerta nutricionista

Milho é destaque no São João, mas excesso pode prejudicar a saúde, alerta nutricionista Tecidos feitos em laboratório podem aperfeiçoar testes de medicamentos

Hospital Correia Picanço encerra atendimento em UTI pediátrica, e leitos vão para o Barão de Lucena Leia Também

Diferença entre desodorante e antitranspirante ainda gera dúvidas

Apesar da frequência elevada de uso de produtos de higiene, ainda existe pouca informação sobre as diferenças entre desodorante e antitranspirante, 58% dos entrevistados afirmaram não saber ou não buscar saber a distinção entre as duas categorias.

Enquanto o antitranspirante atua para reduzir a transpiração e neutralizar o odor, o desodorante combate especificamente os odores causados por bactérias, sem necessariamente controlar o suor.

“A relação do brasileiro com a higiene e limpeza do corpo está associada às sensações de bem-estar, conforto e aceitação perante a sociedade, e envolve questões sociais, culturais e comportamentais", Viviane Ramos, da Unilever, que encomendou a pesquisa.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />