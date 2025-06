Milho é destaque no São João, mas excesso pode prejudicar a saúde, alerta nutricionista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comidas de milho são populares no São João, mas precisam ser consumidas com moderação, especialmente por quem tem diabetes ou problemas digestivos

Com a chegada das festas juninas, o milho ganha protagonismo nas mesas nordestinas, presente em preparações como pamonha, canjica, mungunzá e bolos variados.

Embora seja um alimento nutritivo, o consumo exagerado e a forma como é preparado podem representar riscos à saúde, alerta a nutricionista Mariana Cardoso, professora do curso de Nutrição da Estácio.

“O milho é um alimento extremamente rico do ponto de vista nutricional”, destaca a especialista.

“Ele fornece fibras que favorecem o funcionamento intestinal, carboidratos de médio índice glicêmico que ajudam na disposição e energia, além de antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que protegem a visão e o sistema cardiovascular”.

O perigo está nas versões açucaradas e gordurosas

Segundo Mariana, os preparos simples preservam os benefícios do milho, como o cozido, a pamonha salgada e o mungunzá salgado. O problema está nas versões mais elaboradas e doces.

“Quando falamos das comidas típicas de São João, o milho simples preserva seus benefícios. O risco está nas versões adoçadas e mais elaboradas”, explica.

Canjica com leite condensado e creme de leite, pamonha doce com coco e bolos com coberturas calóricas preocupam mais.

“Esses pratos são ricos em gorduras saturadas e açúcares adicionados, que podem causar picos glicêmicos em pessoas com diabetes, além de desconforto gastrointestinal, refluxo e constipação”, alerta.

Como saborear com mais consciência?

A nutricionista sugere algumas substituições e estratégias para manter o sabor das comidas juninas sem abrir mão da saúde:

Trocar o leite condensado por leite de coco com um pouco de açúcar mascavo;

Usar adoçantes naturais, como xilitol ou eritritol;

Preferir coco ralado sem açúcar no lugar de coberturas pesadas;

Optar por preparações salgadas, como pamonha ou milho cozido;

Reduzir o tamanho das porções e evitar repetições.

Qual a quantidade segura?

Para adultos saudáveis, Mariana orienta limitar o consumo de uma porção por dia, como:

Meia pamonha;

Uma espiga média de milho;

Uma concha pequena de canjica (cerca de 120 ml);

Ou uma fatia pequena de bolo de milho (40g).

Pessoas com diabetes, sobrepeso ou problemas digestivos devem compartilhar porções e escolher as versões menos doces e gordurosas.

“O segredo está no equilíbrio. O São João pode e deve ser aproveitado, mas com escolhas mais conscientes que respeitem a saúde de cada um”, finaliza a nutricionista.