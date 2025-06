Cinthya Leite, do JC, recebe seu 36º prêmio no Conasems

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (17), durante o 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Belo Horizonte, a jornalista Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, recebeu o Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo sobre AVC, entregue pelas mãos de Andrea Sambati, presidente da Boehringer Ingelheim, e Bruno Zani, também representante do laboratório farmacêutico. O prêmio foi disputado por 209 reportagens vindas de 38 cidades brasileiras.

A premiação reconhece os melhores trabalhos jornalísticos sobre doenças cardiovasculares, com foco na conscientização, prevenção e inovação em saúde.

“Receber o 2º Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo, entre mais de 200 reportagens, é um reconhecimento especial. E mais: receber essa homenagem no Conasems, considerado o maior evento de saúde pública do mundo, é ainda mais simbólico. Minha reportegem sobre AVC falou sobre ciência, sim. Mas, acima de tudo, mostrou como o SUS transforma vidas com prevenção, acolhimento e rapidez”, diz Cinthya.

A reportagem de Cinthya, que alcançou a segunda colocação na categoria texto, foi publicada em seis páginas na edição de 29 de dezembro de 2024 do JC. O material se destacou entre mais de 200 trabalhos inscritos de todo o País, contemplando veículos de mídia impressa e digital.

Na reportagem especial, a jornalista reforça a importância da rapidez no diagnóstico e no início do tratamento do acidente vascular cerebral (AVC).

"Tempo é cérebro" é mais que um lema: representa a janela terapêutica de 4 horas e meia que pode significar a diferença entre a vida com qualidade ou com sequelas permanentes.

O conteúdo de Cinthya Leite une rigor técnico e sensibilidade jornalística para explicar os protocolos de atendimento, destacar a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresentar histórias reais de superação.

Entre os entrevistados, estão especialistas renomados como os neurocirurgiões Igor Faquini e Fernando Travassos, do Hospital Pelópidas Silveira (HPS); a neurologista Ana Dolores Nascimento, do Hospital da Restauração (HR); a médica fisiatra Letícia Gomes de Barros, da Clínica Florence; a enfermeira Andressa Marcante, do HPS; e o diretor-médico do Samu Recife, João Paulo Martins.

Com essa conquista, Cinthya Leite soma agora 36 prêmios de jornalismo, todos voltados à área da saúde.

A jornalista atua há 23 anos no Jornal do Commercio e é reconhecida pela cobertura consistente de temas como saúde pública, vigilância epidemiológica e ciência. É formada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com mestrado em Saúde da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especialização em Geriatria e Gerontologia pela Estácio.

O reconhecimento da reportagem no prêmio também é celebrado pelo diretor de Jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Laurindo Ferreira. "É com muito orgulho que recebemos mais este prêmio, fruto do trabalho dedicado, relevante e de credibilidade da jornalista Cinthya Leite, titular da nossa coluna Saúde e Bem-Estar. O Jornal do Commercio, junto com Cinthya, tem um foco muito especial na cobertura da área da saúde - e esse compromisso vem gerando reconhecimento nacional. Premiações como a da Boehringer Ingelheim são reflexo do jornalismo sério, consistente e de qualidade que fazemos diariamente no JC", diz Laurindo.

Conheça abaixo todos os vencedores, em ordem alfabética e por categoria:

Categoria impresso

* Ana Rute Alves Ramires?AVC, risco silencioso: como reconhecer a agir diante de um | O Povo

* Cinthya Leite?Especial AVC: tempo é cérebro | Jornal do Commercio

* Roberto Rivelino de Amorim?AVC e Infarto atrás das grades | O Dia

Categoria online

* Flavia Peixoto Cardoso de Barros?AVC, cada minuto importa | TV Brasil

* João Paulo Seabra Nascimento?Série “Segunda Chance” | 5 episódios | Radio Educadora da Amazônia

* Paula Alves da Silva?Reportagem mostra histórias de quem teve AVC e superou a doença | MGTV Globo