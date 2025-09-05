4 perfumes da L'Occitane au Brésil perfeitos para a primavera

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça 4 perfumes da L’Occitane au Brésil que unem frescor, delicadeza e notas florais, perfeitos para acompanhar os dias leves da primavera.

Clique aqui e escute a matéria

A primavera é uma estação cheia de luz, cores suaves e aromas que nos remetem à renovação. A L’Occitane au Brésil, com sua produção que une a alma francesa à exuberância da natureza brasileira, tem fragrâncias ideais para essa estação — leves, florais e vibrantes.

Selecionamos quatro que fazem parte do catálogo atual da marca e que são perfeitos para celebrar o florescer.

1. Deo Colônia Brésil

Essa fragrância irradia alegria e vivacidade, ideal para a leveza da primavera. Suas notas de saída incluem limão e bergamota — cítricas e frescas — seguidas por um coração floral delicado de jasmim e rosa. Uma escolha revigorante para o dia a dia que traduz o espírito da estação.

2. Deo Colônia Flor de Carambola

Com inspiração nas flores tropicais, essa deo colônia traz a suavidade da carambola, resultando em um aroma doce e frutado, realçado por um fundo de musgo que adiciona profundidade. É como caminhar por um pomar em um dia de primavera — leve, fresco e encantador.

3. Eau de Parfum Pomar de Flores Buquê

Para quem busca algo mais marcante e sofisticado, o “Buquê” é um convite a um jardim em plena floração. Combina peônia, lírio e flores do campo em uma composição floral envolvente e feminina, com ótima fixação — perfeito para ocasiões especiais nessa temporada.



4. Deo Colônia Flor de Limão

Essa fragrância une notas florais e cítricas com elegância e simplicidade. É uma deo colônia floral cítrica feita com óleo essencial de limão, ideal para quem deseja um aroma leve, energizante e descomplicado, perfeito para a primavera (e também muito bem-vinda no verão).

Dicas rápidas:

Para frescor matinal: opte pela Brésil ou Flor de Limão, que trazem um aroma suave e delicado.

opte pela Brésil ou Flor de Limão, que trazem um aroma suave e delicado. Para momentos românticos ao ar livre: a Flor de Carambola é perfeita com seu toque frutado envolvente.

a Flor de Carambola é perfeita com seu toque frutado envolvente. Para ocasiões especiais à noite: o Pomar de Flores Buquê oferece profundidade e elegância floral com ótima fixação.

VEJA TAMBÉM: Body Splash, Perfume ou Parfum: como escolher a fragrância ideal?

