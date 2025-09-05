4 perfumes da L'Occitane au Brésil perfeitos para a primavera
Conheça 4 perfumes da L’Occitane au Brésil que unem frescor, delicadeza e notas florais, perfeitos para acompanhar os dias leves da primavera.
A primavera é uma estação cheia de luz, cores suaves e aromas que nos remetem à renovação. A L’Occitane au Brésil, com sua produção que une a alma francesa à exuberância da natureza brasileira, tem fragrâncias ideais para essa estação — leves, florais e vibrantes.
Selecionamos quatro que fazem parte do catálogo atual da marca e que são perfeitos para celebrar o florescer.
1. Deo Colônia Brésil
Essa fragrância irradia alegria e vivacidade, ideal para a leveza da primavera. Suas notas de saída incluem limão e bergamota — cítricas e frescas — seguidas por um coração floral delicado de jasmim e rosa. Uma escolha revigorante para o dia a dia que traduz o espírito da estação.
2. Deo Colônia Flor de Carambola
Com inspiração nas flores tropicais, essa deo colônia traz a suavidade da carambola, resultando em um aroma doce e frutado, realçado por um fundo de musgo que adiciona profundidade. É como caminhar por um pomar em um dia de primavera — leve, fresco e encantador.
3. Eau de Parfum Pomar de Flores Buquê
Para quem busca algo mais marcante e sofisticado, o “Buquê” é um convite a um jardim em plena floração. Combina peônia, lírio e flores do campo em uma composição floral envolvente e feminina, com ótima fixação — perfeito para ocasiões especiais nessa temporada.
4. Deo Colônia Flor de Limão
Essa fragrância une notas florais e cítricas com elegância e simplicidade. É uma deo colônia floral cítrica feita com óleo essencial de limão, ideal para quem deseja um aroma leve, energizante e descomplicado, perfeito para a primavera (e também muito bem-vinda no verão).
Dicas rápidas:
- Para frescor matinal: opte pela Brésil ou Flor de Limão, que trazem um aroma suave e delicado.
- Para momentos românticos ao ar livre: a Flor de Carambola é perfeita com seu toque frutado envolvente.
- Para ocasiões especiais à noite: o Pomar de Flores Buquê oferece profundidade e elegância floral com ótima fixação.