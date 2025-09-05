fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes do Boticário que caem como uma luva para a chegada da primavera

Descubra 4 perfumes do Boticário que unem frescor, leveza e toque floral, perfeitos para combinar com a energia da primavera; confira nossa lista!

Por Daniela de Sá Publicado em 05/09/2025 às 11:15
Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores.
Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores. - Foto: iStock

A primavera traz de volta os dias ensolarados, o clima leve e o perfume das flores no ar. Nada melhor do que acompanhar essa estação radiante com fragrâncias que traduzem frescor, delicadeza e energia.

O Boticário, conhecido por suas criações que conquistam diferentes estilos, tem opções perfeitas para quem deseja um aroma que combine com o florescer da temporada.

Separamos quatro perfumes da marca que caem como uma luva para a chegada da primavera — leves, envolventes e com aquele toque floral que tem tudo a ver com a estação.

1. Floratta Red Blossom

Ideal para a primavera, esse aroma é leve, revigorante e cheio de energia — combina a delicadeza da maçã verde com o frescor da gardênia e um toque amadeirado sofisticado. Um verdadeiro bouquet de flores para os dias mais floridos.

2. L’eau de Lily

Uma fragrância floral delicada e fresca, ideal para o dia a dia primaveril. Tem notas suaves de flores brancas combinadas com frutas cítricas, remetendo à leveza e à sofisticação da estação.

3. Botica 214 Fiji Paradise

Traz um frescor frutado envolvido por um toque exótico de especiarias — perfeito para quem busca um perfume que viaje entre o brilho floral do dia e o acolhimento noturno da primavera.

4. Botica 214 Verano en Firenze

Inspirado na festa italiana que celebra o solstício de verão, esse perfume combina flores em pleno florescimento com brilho frutado, proporcionando uma experiência olfativa moderna e radiante — ideal para o clima ameno e leve da primavera.

Dicas para escolher seu favorito:

  • Para o frescor delicado: Floratta Red Blossom e L’eau de Lily são ideais nos primeiros dias de primavera ou para trabalho/rotina.
  • Para uma pitada tropical e ousada: Fiji Paradise adapta-se bem ao fim de tarde ou eventos mais animados.
  • Para quem quer uma assinatura moderna e vibrante: Verano en Firenze é campeão no quesito “leve, marcante e cheio de vida”.

