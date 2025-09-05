4 perfumes do Boticário que caem como uma luva para a chegada da primavera
Descubra 4 perfumes do Boticário que unem frescor, leveza e toque floral, perfeitos para combinar com a energia da primavera; confira nossa lista!
A primavera traz de volta os dias ensolarados, o clima leve e o perfume das flores no ar. Nada melhor do que acompanhar essa estação radiante com fragrâncias que traduzem frescor, delicadeza e energia.
O Boticário, conhecido por suas criações que conquistam diferentes estilos, tem opções perfeitas para quem deseja um aroma que combine com o florescer da temporada.
Separamos quatro perfumes da marca que caem como uma luva para a chegada da primavera — leves, envolventes e com aquele toque floral que tem tudo a ver com a estação.
1. Floratta Red Blossom
Ideal para a primavera, esse aroma é leve, revigorante e cheio de energia — combina a delicadeza da maçã verde com o frescor da gardênia e um toque amadeirado sofisticado. Um verdadeiro bouquet de flores para os dias mais floridos.
2. L’eau de Lily
Uma fragrância floral delicada e fresca, ideal para o dia a dia primaveril. Tem notas suaves de flores brancas combinadas com frutas cítricas, remetendo à leveza e à sofisticação da estação.
3. Botica 214 Fiji Paradise
Traz um frescor frutado envolvido por um toque exótico de especiarias — perfeito para quem busca um perfume que viaje entre o brilho floral do dia e o acolhimento noturno da primavera.
4. Botica 214 Verano en Firenze
Inspirado na festa italiana que celebra o solstício de verão, esse perfume combina flores em pleno florescimento com brilho frutado, proporcionando uma experiência olfativa moderna e radiante — ideal para o clima ameno e leve da primavera.
Dicas para escolher seu favorito:
- Para o frescor delicado: Floratta Red Blossom e L’eau de Lily são ideais nos primeiros dias de primavera ou para trabalho/rotina.
- Para uma pitada tropical e ousada: Fiji Paradise adapta-se bem ao fim de tarde ou eventos mais animados.
- Para quem quer uma assinatura moderna e vibrante: Verano en Firenze é campeão no quesito “leve, marcante e cheio de vida”.