Perfume no ar: 4 dicas infalíveis para fazer a fragrância durar o dia inteiro
Com essas quatro dicas simples, sua fragrância favorita pode te acompanhar o dia todo, da primeira borrifada até as últimas horas da noite
Usar perfume vai muito além de um simples gesto de vaidade, é uma forma de marcar presença, ativar memórias e expressar sua identidade.
Mas quem nunca se frustrou ao perceber que aquela fragrância deliciosa desapareceu poucas horas depois da aplicação?
A boa notícia é que, com algumas práticas simples, é possível fazer o perfume durar muito mais tempo na pele.
A seguir, confira quatro dicas essenciais para prolongar a fixação da sua fragrância favorita ao longo do dia. Confira:
1. Hidrate a pele antes de aplicar o perfume
Perfume fixa melhor em peles bem hidratadas. A pele ressecada absorve a fragrância mais rapidamente, o que reduz sua duração. Use um hidratante neutro ou da mesma linha do seu perfume para criar uma base que potencializa o aroma.
Isso ajuda a manter a fragrância por muito mais tempo sem alterá-la.
2. Aplique em pontos estratégicos
Os chamados “pontos de pulsação” são áreas onde a circulação sanguínea é mais intensa e o calor corporal ajuda a difundir o perfume ao longo do dia. Os locais mais indicados são:
- Pescoço
- Pulsos
- Atrás das orelhas
- Dobra dos cotovelos
- Parte interna dos joelhos
Evite esfregar o perfume nos pulsos após aplicar, pois esse atrito quebra as moléculas da fragrância e reduz sua durabilidade.
3. Borrife também na roupa e no cabelo (com moderação)
Algumas fragrâncias fixam melhor em tecidos naturais como algodão e lã. Borrifar uma pequena quantidade nas roupas pode ajudar a manter o cheiro por mais tempo. Mas atenção: perfumes com base alcoólica podem manchar tecidos delicados ou sintéticos, então sempre teste antes.
No cabelo, a dica é aplicar o perfume em uma escova ou no ar, e deixar que ele caia suavemente sobre os fios. Assim, você evita o ressecamento causado pelo álcool em contato direto com o couro cabeludo.
4. Armazene seu perfume corretamente
Luz direta, calor e umidade afetam a qualidade e a durabilidade da fragrância. Por isso, guarde seus perfumes em locais frescos, secos e protegidos da luz, como dentro de uma gaveta ou armário.
Evite deixá-los no banheiro, onde as mudanças de temperatura são constantes.