5 perfumes femininos com cheiro de rica que não pesam no bolso
Se engana quem pensa que elegância custa caro: conheça 5 perfumes femininos acessíveis que entregam luxo, fixação e muito estilo.
Quem disse que é preciso gastar uma fortuna para exalar sofisticação? A perfumaria nacional e algumas marcas mais acessíveis oferecem fragrâncias que têm tudo: qualidade, fixação e aquele “cheiro de rica” que deixa qualquer produção ainda mais elegante.
Separamos 5 opções femininas para você apostar sem medo e gastar menos do que imagina.
1. Elysée Eau de Parfum – O Boticário
Um dos queridinhos quando o assunto é sofisticação nacional. Combinando notas de mandarina, rosa e patchouli, o Elysée é marcante, chique e lembra facilmente perfumes importados de luxo.
É intenso, mas na medida certa, ideal para noites especiais.
2. La Victorie Intense – Eudora
Inspirado no glamour francês, esse perfume traz uma combinação envolvente de frutas vermelhas, jasmim e baunilha. É doce, porém sofisticado, nada enjoativo.
Uma excelente pedida para quem busca elegância e fixação de longa duração.
3. Kriska Drama – Natura
Dentro da linha Kriska, o Drama é a versão mais intensa e poderosa. Suas notas de pimenta rosa, baunilha e âmbar garantem uma aura luxuosa, perfeita para quem gosta de deixar rastro.
Além de acessível, é aquele tipo de perfume que surpreende pela qualidade.
4. Floratta Fleur D’Éclipse – O Boticário
A linha Floratta é conhecida pela delicadeza, mas a versão Fleur D’Éclipse traz uma proposta mais sofisticada. Com notas de flores brancas, frutas e um fundo amadeirado, entrega feminilidade e elegância de maneira moderna.
5. Eudora Rouge – Eudora
Com inspiração nos perfumes importados intensos e sensuais, o Rouge mistura ameixa, flores vermelhas e madeiras nobres. É envolvente, luxuoso e tem ótima fixação, sendo uma das opções mais comentadas entre as fragrâncias nacionais.
Saiba qual escolher!
Dá para ter um perfume com cheiro de rica sem estourar o orçamento. Essas opções nacionais entregam sofisticação, boa performance e elegância em cada borrifada — perfeitas para quem quer se sentir poderosa todos os dias.