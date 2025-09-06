fechar
Perfume | Notícia

5 perfumes femininos com cheiro de rica que não pesam no bolso

Se engana quem pensa que elegância custa caro: conheça 5 perfumes femininos acessíveis que entregam luxo, fixação e muito estilo.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 8:28
Perfumes são os produtos mais vendidso deposi das bebeidas.
Perfumes são os produtos mais vendidso deposi das bebeidas. - Divulgação

Quem disse que é preciso gastar uma fortuna para exalar sofisticação? A perfumaria nacional e algumas marcas mais acessíveis oferecem fragrâncias que têm tudo: qualidade, fixação e aquele “cheiro de rica” que deixa qualquer produção ainda mais elegante.

Separamos 5 opções femininas para você apostar sem medo e gastar menos do que imagina.

1. Elysée Eau de Parfum – O Boticário

Um dos queridinhos quando o assunto é sofisticação nacional. Combinando notas de mandarina, rosa e patchouli, o Elysée é marcante, chique e lembra facilmente perfumes importados de luxo.

É intenso, mas na medida certa, ideal para noites especiais.

2. La Victorie Intense – Eudora

Inspirado no glamour francês, esse perfume traz uma combinação envolvente de frutas vermelhas, jasmim e baunilha. É doce, porém sofisticado, nada enjoativo.

Uma excelente pedida para quem busca elegância e fixação de longa duração.

3. Kriska Drama – Natura

Dentro da linha Kriska, o Drama é a versão mais intensa e poderosa. Suas notas de pimenta rosa, baunilha e âmbar garantem uma aura luxuosa, perfeita para quem gosta de deixar rastro.

Além de acessível, é aquele tipo de perfume que surpreende pela qualidade.

4. Floratta Fleur D’Éclipse – O Boticário

A linha Floratta é conhecida pela delicadeza, mas a versão Fleur D’Éclipse traz uma proposta mais sofisticada. Com notas de flores brancas, frutas e um fundo amadeirado, entrega feminilidade e elegância de maneira moderna.

5. Eudora Rouge – Eudora

Com inspiração nos perfumes importados intensos e sensuais, o Rouge mistura ameixa, flores vermelhas e madeiras nobres. É envolvente, luxuoso e tem ótima fixação, sendo uma das opções mais comentadas entre as fragrâncias nacionais.

Saiba qual escolher!

Dá para ter um perfume com cheiro de rica sem estourar o orçamento. Essas opções nacionais entregam sofisticação, boa performance e elegância em cada borrifada — perfeitas para quem quer se sentir poderosa todos os dias.

