Perfume |

3 melhores perfumes Natura, Eudora e O Boticário que conquistaram o Brasil

Conheça três fragrâncias nacionais que se destacaram em 2025, conquistando brasileiros com aromas marcantes, duradouros e sofisticados

Por Pedro Lima Publicado em 04/09/2025 às 22:48
Imagem do perfume "Luna Intenso"
Imagem do perfume "Luna Intenso" - Divulgação/O Boticário

A perfumaria nacional vive um momento de destaque, mostrando que marcas brasileiras podem competir de igual para igual com grandes nomes internacionais. Em 2025, alguns perfumes da Natura, Eudora e O Boticário se consolidaram como favoritos do público, não apenas pelo cheiro agradável, mas também pela durabilidade, projeção e capacidade de transmitir personalidade e estilo.

Escolher um perfume vai além de simplesmente gostar do aroma: trata-se de construir uma assinatura olfativa própria, reforçar a presença e marcar momentos com sofisticação. Esses três perfumes selecionados para este levantamento conquistaram o Brasil por oferecer experiências sensoriais completas. Cada fragrância combina notas de saída, corpo e fundo de forma equilibrada, proporcionando complexidade aromática e deixando rastro de maneira sutil ou intensa, dependendo da ocasião.

Além disso, são opções versáteis, adequadas tanto para o dia a dia quanto para momentos especiais, mostrando que a perfumaria nacional em 2025 está em outro patamar, entregando qualidade, inovação e luxo acessível ao público brasileiro. A fixação e a projeção são outros aspectos que destacam essas fragrâncias nacionais.

Elas permanecem perceptíveis durante horas, garantindo que a presença de quem as usa seja lembrada, sem a necessidade de reaplicações constantes. Com aromas cuidadosamente elaborados — que transitam entre florais, frutados, amadeirados e gourmands — esses perfumes conquistaram corações e olfatos, provando que qualidade, sofisticação e impacto não dependem de preços exorbitantes.

1. Malbec, O Boticário

Malbec continua sendo um dos perfumes masculinos mais emblemáticos do Brasil. Com notas amadeiradas intensas e um toque de frutas maduras, ele equilibra sofisticação e presença, sendo ideal para reuniões, jantares e encontros noturnos.

Sua fixação prolongada e projeção marcante tornam-no uma referência nacional, provando que os perfumes brasileiros podem superar importados em performance e elegância. A fragrância transmite confiança e personalidade, sendo a escolha certa para homens que desejam deixar uma marca olfativa memorável.

2. Luna, Eudora

Luna é uma fragrância feminina que conquistou espaço entre os favoritos por sua versatilidade e intensidade. Com notas florais e frutadas, proporciona um aroma envolvente e delicado ao mesmo tempo, perfeito para encontros, passeios e ocasiões especiais.

Sua fixação elevada permite que dure o dia inteiro sem reaplicação, enquanto sua projeção é equilibrada, garantindo presença sem exageros. Luna mostra como perfumes nacionais podem unir sofisticação, elegância e durabilidade, tornando-se indispensáveis no repertório olfativo de quem busca qualidade premium.

3. Essencial Exclusivo, Natura

Essencial Exclusivo é um perfume masculino que se destaca por sua complexidade aromática e refinamento. Com notas amadeiradas e aromáticas, aliadas a toques levemente cítricos, cria uma fragrância moderna e elegante.

A fixação é excelente e a projeção equilibrada, tornando-o adequado tanto para o uso diário quanto para ocasiões especiais. Esse perfume conquistou brasileiros por entregar performance premium, sofisticação e versatilidade, mostrando que a perfumaria nacional tem capacidade de rivalizar com os melhores perfumes internacionais.

