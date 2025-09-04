fechar
6 melhores perfumes nacionais para comprar em setembro 2025

Essas seis fragrâncias de marcas brasileiras unem qualidade, fixação e versatilidade, destacando-se como ótimas escolhas para setembro

Por Pedro Lima Publicado em 04/09/2025 às 22:08
Imagem do perfume Egeo Dolce do O Boticário
Imagem do perfume Egeo Dolce do O Boticário - Reprodução/O Boticário

O mercado de perfumes nacionais tem se destacado cada vez mais, oferecendo fragrâncias de qualidade comparável a lançamentos internacionais, mas com preços mais acessíveis e aromas cuidadosamente elaborados para diferentes perfis e ocasiões. Em setembro de 2025, alguns perfumes nacionais se consolidam como os favoritos, não apenas pelo cheiro marcante, mas também pela durabilidade, projeção e sofisticação que proporcionam.

Escolher um bom perfume envolve entender o equilíbrio entre notas de saída, corpo e fundo, e como elas interagem com a pele de cada pessoa. O fato é que essas seis fragrâncias nacionais selecionadas para setembro não se limitam a serem agradáveis ao olfato: elas transmitem uma assinatura pessoal, ajudam a compor a presença e podem até mesmo influenciar a forma como os outros percebem você.

Entre elas, há opções mais suaves e delicadas, ideais para o dia a dia e para o trabalho, e outras mais intensas e marcantes, perfeitas para encontros, eventos ou momentos em que se deseja deixar um rastro inesquecível. Cada perfume traz consigo uma história olfativa única, mesclando notas florais, frutadas, amadeiradas ou gourmands, demonstrando a diversidade e a capacidade criativa das marcas nacionais.

Selecionar o perfume certo para setembro de 2025 é também aproveitar a sazonalidade: durante essa época do ano, aromas que equilibram frescor e aconchego têm maior impacto. Por isso, ao analisar as seis fragrâncias que seguem, é possível perceber como elas combinam qualidade, fixação e estilo, garantindo experiências sensoriais marcantes.

1. Malbec, O Boticário

Um clássico nacional que continua se destacando em 2025, Malbec oferece uma composição intensa, com notas amadeiradas e de frutas maduras. Sua fixação é notável, tornando-o ideal para dias longos, reuniões importantes ou encontros noturnos.

A fragrância consegue equilibrar sofisticação e presença, sem ser agressiva, transmitindo confiança e personalidade. Para quem busca marcar presença, Malbec é sinônimo de elegância e constância.

2. Essencial Exclusivo, Natura

Essencial Exclusivo traz uma combinação de notas florais e amadeiradas que desperta uma sensação de requinte natural. A durabilidade é alta e a projeção bem equilibrada, tornando-o perfeito para quem deseja um perfume versátil para o dia e a noite.

Em 2025, continua sendo referência em perfumes nacionais que unem complexidade aromática com leveza elegante, sendo capaz de encantar sem exageros.

3. Egeo Dolce, O Boticário

Ideal para ocasiões sociais e encontros, Egeo Dolce mistura notas gourmand e frutadas, criando um aroma doce e envolvente sem ser enjoativo.

A fixação é duradoura e o perfume deixa uma marca olfativa suave, fazendo com que a presença de quem o usa seja lembrada. É uma escolha certeira para quem busca um perfume marcante e acolhedor ao mesmo tempo.

4. Quasar Black, Natura

Quasar Black se destaca por seu aroma intenso e sofisticado, equilibrando notas cítricas, aromáticas e amadeiradas. Voltado para momentos em que se deseja transmitir segurança e poder pessoal.

Além disso, tem excelente fixação e projeção moderada, tornando-o ideal para ambientes de trabalho ou eventos que exigem presença. Em setembro de 2025, continua sendo referência em perfumes masculinos nacionais que combinam estilo e impacto.

5. Luna, Eudora

Luna é um perfume feminino versátil, com notas florais e frutadas que proporcionam leveza e elegância. Sua fixação é alta, permitindo que dure o dia inteiro sem necessidade de reaplicação.

Em 2025, é indicado para quem busca uma fragrância marcante, mas que não roube a cena de forma excessiva, sendo perfeita para encontros, passeios e atividades diárias.

6. Malbec Club, O Boticário

Uma evolução do clássico Malbec, Malbec Club aposta em notas amadeiradas e especiadas, proporcionando uma experiência olfativa sofisticada e intensa.

Ideal para ocasiões noturnas ou momentos em que se deseja impressionar, mantém uma fixação duradoura e um aroma envolvente que garante presença marcante. É um perfume que, mesmo nacional, consegue rivalizar com grandes lançamentos internacionais em termos de impacto.

