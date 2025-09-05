fechar
4 perfumes O Boticário com cheiro de romance intenso

Descubra esses quatro perfumes femininos do O Boticário que evocam paixão, romantismo e deixam presença marcante em qualquer ocasião

Por Pedro Lima Publicado em 05/09/2025 às 22:26
Imagem do perfume "Glamour Secrets Black"
Imagem do perfume "Glamour Secrets Black" - Divulgação/O Boticário

Perfumes têm o poder de despertar emoções e memórias, e quando falamos de fragrâncias voltadas para o romance, esse efeito se torna ainda mais evidente. No universo da perfumaria feminina, O Boticário é referência em criar fragrâncias que traduzem sensações intensas, com composições capazes de transmitir paixão, desejo e encanto.

Perfumes com cheiro de romance não se limitam apenas a um aroma doce ou floral; eles combinam notas envolventes que evocam conexão emocional, magnetismo e presença duradoura. A construção de um perfume romântico envolve um equilíbrio delicado entre notas de coração e de fundo.

Enquanto a saída encanta nos primeiros minutos com frescor e suavidade, as notas de corpo e base — muitas vezes compostas por flores, madeiras suaves, âmbar, musk ou baunilha — garantem que a fragrância permaneça na pele, evoluindo ao longo do tempo e deixando um rastro que chama a atenção de forma elegante.

O Boticário desenvolve essas fragrâncias pensando em ocasiões que vão do encontro casual ao jantar especial, ou momentos de intimidade e celebração do amor. Selecionamos quatro perfumes do O Boticário que se destacam exatamente por essa capacidade de despertar romantismo e permanecer na pele, criando uma aura envolvente e inesquecível.

Perfumes com cheiro de romance

Divulgação O Boticário
Imagem do perfume Glamour, O Boticário - Divulgação O Boticário

1. Glamour Secrets Black

Glamour Secrets Black é uma fragrância intensa e misteriosa, com notas de frutas vermelhas, flores delicadas e um fundo amadeirado envolvente. A combinação cria uma aura de sedução, perfeita para encontros românticos à noite. Sua fixação é alta, mantendo o perfume presente ao longo de horas, o que garante que o rastro de romantismo permaneça durante todo o momento.

2. Floratta Fleur D’Eclipse

Floratta Fleur D’Eclipse é uma interpretação sofisticada do romance clássico, misturando flores brancas e frutas leves com um fundo levemente adocicado. A evolução da fragrância ao longo do tempo cria uma sensação de delicadeza que, ao mesmo tempo, transmite presença e elegância. É ideal para encontros diurnos ou momentos que pedem uma aura suave, mas marcante.

3. Sevilla Dorada

Sevilla Dorada traz notas quentes e envolventes, inspiradas na paixão e intensidade do sul da Espanha. Com fundo amadeirado e nuances florais, é um perfume que exala romantismo e elegância, perfeito para ocasiões especiais. Sua fixação garante que a fragrância permaneça na pele por horas, mantendo a presença do perfume sem se tornar excessiva, reforçando o charme e a sedução natural.

4. Glamour Fever

Glamour Fever é ideal para mulheres que desejam uma fragrância romântica, moderna e com presença marcante. Sua composição mistura frutas, flores e um fundo ambarado que cria uma sensação de envolvimento e calor emocional. A durabilidade da fragrância é impressionante, permitindo que a mulher mantenha sua aura de romantismo intenso durante todo o dia ou noite, seja em encontros ou momentos especiais.

