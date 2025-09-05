Perfume que fixa! Veja 4 fragrâncias masculinas que duram mais de 12 horas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça esses incríveis quatro perfumes masculinos nacionais com excelente fixação, capazes de se manter na pele por mais de 12 horas.

Clique aqui e escute a matéria

Encontrar um perfume masculino que realmente fixe na pele e acompanhe a rotina ao longo de todo o dia é um desafio para muitos homens. Afinal, o que se espera de uma boa fragrância não é apenas um cheiro agradável ao ser borrifada, mas também a capacidade de permanecer marcante durante horas, resistindo a compromissos, mudanças de ambiente e até mesmo ao calor. No universo das fragrâncias nacionais, há opções que se destacam justamente por essa durabilidade.

Perfumes com fixação prolongada costumam ter fórmulas mais densas, concentradas em notas de base potentes, como madeiras, âmbar, couro e especiarias, que garantem a longevidade do aroma sem a necessidade de reaplicações constantes. Para além da fixação, esses perfumes também carregam identidade. Cada um deles traduz diferentes facetas da masculinidade contemporânea.

Há fragrâncias mais sofisticadas para ocasiões formais, outras mais intensas para momentos de impacto e ainda aquelas versáteis, que equilibram elegância e casualidade. O mercado brasileiro tem investido cada vez mais em tecnologia e qualidade de matérias-primas, criando perfumes que não deixam a desejar em relação aos importados mais renomados.

Neste cenário, selecionamos quatro fragrâncias masculinas nacionais que comprovadamente têm longa duração, permanecendo na pele por mais de 12 horas. Cada uma delas se diferencia pelo estilo olfativo e pelo tipo de ocasião em que se destaca, mas todas compartilham a característica mais desejada por quem procura um perfume com presença: a fixação de alta performance.

1. Malbec – O Boticário

Ícone da perfumaria nacional, Malbec é conhecido por sua construção única, inspirada no processo de fabricação do vinho. Sua fixação é uma das mais elogiadas entre os perfumes brasileiros, permanecendo por mais de 12 horas na pele com intensidade.

As notas amadeiradas e especiadas criam um rastro marcante, ideal para quem busca presença em encontros, eventos ou reuniões importantes. Por ser intenso, é mais indicado para a noite e dias mais frios, quando seu caráter robusto pode se destacar sem exageros.

2. Essencial Elixir – Natura

Um dos perfumes mais potentes da linha Essencial, o Elixir é pensado para quem gosta de intensidade e fixação duradoura. A fragrância combina notas ambaradas e especiarias com um fundo de madeiras quentes, que garantem projeção e persistência ao longo do dia.

É um perfume sofisticado, indicado para ocasiões especiais, já que sua aura imponente pode se sobrepor em ambientes casuais. A durabilidade é facilmente superior a 12 horas, com um rastro que acompanha discretamente até o fim da jornada.

3. Zaad Expedition – O Boticário

Zaad Expedition é um perfume voltado para quem prefere frescor, mas sem abrir mão da fixação prolongada. Ao contrário do que muitos imaginam, fragrâncias frescas também podem durar bastante quando bem elaboradas.

Esse é o caso: a combinação de cítricos com notas aromáticas e um fundo amadeirado garante equilíbrio entre leveza e persistência. Indicado para o dia a dia, o Zaad Expedition é versátil, acompanha desde o trabalho até momentos de lazer, mantendo presença discreta, mas constante.

4. Kaiak Ultra – Natura

Da tradicional linha Kaiak, o Ultra é a versão que se destaca justamente pela performance. A fragrância combina frescor com uma base mais intensa, garantindo projeção inicial marcante e longa duração na pele.

É ideal para homens que buscam praticidade, já que pode ser usado em diferentes ocasiões sem perder o caráter de impacto. Apesar do frescor evidente, sua base robusta faz com que ultrapasse facilmente 12 horas de fixação, surpreendendo quem já associa perfumes dessa linha a aromas mais passageiros.