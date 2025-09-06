Maquiagens tendência em 2025: cores e estilos que estão bombando
Descubra as principais tendências de maquiagem 2025, entre cores, texturas e técnicas que deixam qualquer look moderno e estiloso.
A maquiagem é uma forma de expressão que muda junto com a moda, e em 2025 ela chega cheia de cor, criatividade e personalidade.
Este ano, a tendência é misturar ousadia com naturalidade, permitindo que cada pessoa adapte os looks ao seu estilo, sem exageros, mas com muito charme.
Das passarelas às ruas, algumas cores e técnicas já estão conquistando espaço, prometendo transformar a maquiagem em uma verdadeira extensão da personalidade.
Entre sombras vibrantes, pele iluminada, batons versáteis e delineados criativos, há espaço para quem quer inovar e para quem prefere sutileza.
A grande sacada de 2025 é valorizar o que já existe, evidenciar traços naturais e, ao mesmo tempo, se divertir com cores e estilos modernos que elevam qualquer look.
1. Sombras coloridas e vibrantes
O colorido chegou para ficar! Tons como azul royal, lilás, verde e laranja aparecem em sombras, delineadores e até em toques criativos nas pálpebras. A ideia é brincar com cores, criar looks divertidos e modernos, sem medo de ousar.
2. Pele iluminada e natural
A pele glow continua em alta, mas agora com um toque mais natural. Bases leves, iluminadores estratégicos e corretivos que valorizam a textura da pele deixam o rosto radiante, com um acabamento fresco e elegante. Menos contorno pesado e mais luminosidade é a vibe da vez.
3. Batons em tons terrosos e nudes quentes
Os batons que dominam 2025 são aqueles que combinam com qualquer look: tons terrosos, nude quente e terracota. Elegantes e versáteis, eles equilibram qualquer produção e combinam tanto com maquiagem leve quanto com olhares mais marcantes.
4. Delineado gráfico e artístico
O delineado tradicional ganhou versões modernas: linhas geométricas, pontos estratégicos ou até cores diferentes. Essa tendência é perfeita para quem gosta de brincar com a maquiagem e adicionar personalidade ao look sem exageros.
5. Blush em destaque
Em 2025, o blush volta a ser protagonista. Aplicado de forma visível, nas maçãs do rosto ou até nas têmporas, ele dá frescor, jovialidade e cor à maquiagem, criando aquele efeito saudável e natural que tanto valoriza o rosto.
A maquiagem em 2025 celebra cor, criatividade e naturalidade. Seja através de sombras vibrantes, pele iluminada ou batons versáteis, há opções para todos os estilos, permitindo expressar personalidade e acompanhar as tendências sem complicação.