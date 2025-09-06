fechar
Perfume | Notícia

3 perfumes nacionais, frescos e elegantes para o calor do verão

Frescor, leveza e sofisticação: conheça três fragrâncias nacionais perfeitas para acompanhar os dias quentes do verão com estilo.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 8:48
Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

Quando as temperaturas sobem, tudo o que a gente mais deseja é uma fragrância leve, fresca e sofisticada para acompanhar a rotina.

E o melhor é que não é preciso recorrer apenas aos importados: a perfumaria nacional oferece opções incríveis que unem frescor e elegância na medida certa. Selecionamos 3 perfumes perfeitos para os dias de verão.

1. Kaiak Aventura Intensa – Natura

Um dos clássicos de frescor da Natura, o Kaiak Aventura Intensa combina notas cítricas e aquáticas que transmitem energia e leveza. É perfeito para dias quentes, com aquele toque refrescante que lembra uma brisa à beira-mar.

2. Floratta Blue – O Boticário

Delicado e sofisticado, o Floratta Blue é um floral fresco com fundo almiscarado que conquista pela suavidade.

Ideal para quem busca um perfume versátil, elegante e refrescante para usar tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais de verão.

3. Aurien Turquesa – Eudora

Inspirado na energia das pedras preciosas, o Aurien Turquesa mistura notas frutais luminosas com flores brancas e um leve toque amadeirado.

O resultado é uma fragrância fresca, sofisticada e vibrante, perfeita para os dias ensolarados.

Escolha a sua fragrância para os dias quentes!

O verão pede perfumes leves, refrescantes e cheios de personalidade. Essas três opções nacionais entregam frescor e elegância sem abrir mão da sofisticação, tornando-se escolhas certeiras para os dias mais quentes.

