4 fragrâncias nacionais que parecem importadas perfeitas para a primavera
Da Natura ao Boticário, descubra quatro perfumes nacionais com qualidade e sofisticação dignas de importados para usar na primavera.
A primavera pede perfumes leves, envolventes e cheios de frescor, mas sem abrir mão da sofisticação. O melhor?
A perfumaria nacional tem opções incríveis que entregam qualidade, fixação e elegância comparáveis às fragrâncias importadas — e com preços bem mais acessíveis.
Separamos 4 escolhas certeiras para você brilhar na estação das flores.
1. Floratta Fleur D’Éclipse – O Boticário
Delicado e sofisticado, esse perfume combina flores brancas, frutas frescas e um fundo amadeirado que garante elegância.
É moderno, leve e perfeito para dias ensolarados de primavera, com aquele ar romântico que lembra perfumes franceses.
2. Luna Radiante – Natura
Inspirado no brilho feminino, o Luna Radiante traz notas de frutas cítricas, flores solares e um toque ambarado no fundo.
É fresco, alegre e luminoso, ideal para acompanhar os dias mais leves da estação sem perder a sofisticação.
3. Instance Rosa Absoluta – Eudora
Como o próprio nome sugere, é uma verdadeira explosão floral.
Suas notas de rosa, jasmim e lírio entregam feminilidade e elegância, remetendo a fragrâncias importadas clássicas, mas com aquele toque descomplicado que combina muito com a primavera.
4. Kaiak Aventura Feminino – Natura
Para quem gosta de frescor com sofisticação, o Kaiak Aventura é a pedida. Com notas cítricas, aquáticas e um fundo levemente amadeirado, ele lembra perfumes importados de perfil clean e vibrante, perfeitos para dias quentes da estação.
Saiba escolher sua próxima fragrância!
A primavera é o momento ideal para apostar em fragrâncias florais, leves e elegantes. Essas opções nacionais provam que não é preciso gastar muito para conquistar um perfume com qualidade, sofisticação e aquele ar importado.