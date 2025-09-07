fechar
Cabelo x clima: como a umidade interfere na saúde e aparência dos fios

A umidade do ar é uma das maiores inimigas da disciplina capilar e interfere não apenas na aparência, mas também na saúde dos cabelos

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/09/2025 às 17:47
Quem nunca acordou com o cabelo alinhado e, ao sair de casa em um dia úmido, viu os fios se transformarem em um festival de frizz?

A umidade do ar é uma das maiores inimigas da disciplina capilar e interfere não apenas na aparência, mas também na saúde dos cabelos.

Do ressecamento ao excesso de oleosidade, entender como o clima age diretamente sobre a fibra capilar é o primeiro passo para adotar cuidados que realmente funcionam.

Por que a umidade causa frizz

O fio de cabelo é como uma esponja: quando encontra um ambiente úmido, ele absorve água.

Essa expansão da fibra altera a forma original do fio, fazendo com que os mais rebeldes se destaquem e criem o efeito arrepiado. Quanto mais poroso o cabelo, maior a tendência ao frizz.

Impacto no ressecamento e na oleosidade

Clima seco: retira a hidratação natural, deixando os fios opacos, ásperos e mais propensos à quebra.

Clima úmido: aumenta a produção de oleosidade no couro cabeludo, o que pode deixar a raiz pesada e acelerar a necessidade de lavar os fios.

Cabelos lisos, ondulados e cacheados: cada um reage de um jeito

Lisos: ficam com a raiz oleosa mais rapidamente.

Ondulados: tendem a perder definição e armar.

Cacheados e crespos: sofrem ainda mais com o frizz, já que a estrutura em espiral facilita a perda de hidratação.

Como minimizar os efeitos da umidade

  • Aposte em finalizadores antifrizz e produtos que selam as cutículas.
  • Prefira óleos leves para nutrir sem pesar.
  • Mantenha uma rotina de hidratação e nutrição para reduzir a porosidade.
  • Evite manusear os fios ao longo do dia, já que o contato das mãos aumenta o frizz.

