Cabelo x clima: como a umidade interfere na saúde e aparência dos fios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A umidade do ar é uma das maiores inimigas da disciplina capilar e interfere não apenas na aparência, mas também na saúde dos cabelos

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca acordou com o cabelo alinhado e, ao sair de casa em um dia úmido, viu os fios se transformarem em um festival de frizz?

A umidade do ar é uma das maiores inimigas da disciplina capilar e interfere não apenas na aparência, mas também na saúde dos cabelos.

Do ressecamento ao excesso de oleosidade, entender como o clima age diretamente sobre a fibra capilar é o primeiro passo para adotar cuidados que realmente funcionam.

Por que a umidade causa frizz

O fio de cabelo é como uma esponja: quando encontra um ambiente úmido, ele absorve água.

Essa expansão da fibra altera a forma original do fio, fazendo com que os mais rebeldes se destaquem e criem o efeito arrepiado. Quanto mais poroso o cabelo, maior a tendência ao frizz.

Impacto no ressecamento e na oleosidade

Clima seco: retira a hidratação natural, deixando os fios opacos, ásperos e mais propensos à quebra.

Clima úmido: aumenta a produção de oleosidade no couro cabeludo, o que pode deixar a raiz pesada e acelerar a necessidade de lavar os fios.

Cabelos lisos, ondulados e cacheados: cada um reage de um jeito

Lisos: ficam com a raiz oleosa mais rapidamente.

Ondulados: tendem a perder definição e armar.

Cacheados e crespos: sofrem ainda mais com o frizz, já que a estrutura em espiral facilita a perda de hidratação.

Como minimizar os efeitos da umidade