Cabelo x clima: como a umidade interfere na saúde e aparência dos fios
A umidade do ar é uma das maiores inimigas da disciplina capilar e interfere não apenas na aparência, mas também na saúde dos cabelos
Clique aqui e escute a matéria
Quem nunca acordou com o cabelo alinhado e, ao sair de casa em um dia úmido, viu os fios se transformarem em um festival de frizz?
Do ressecamento ao excesso de oleosidade, entender como o clima age diretamente sobre a fibra capilar é o primeiro passo para adotar cuidados que realmente funcionam.
Por que a umidade causa frizz
O fio de cabelo é como uma esponja: quando encontra um ambiente úmido, ele absorve água.
Essa expansão da fibra altera a forma original do fio, fazendo com que os mais rebeldes se destaquem e criem o efeito arrepiado. Quanto mais poroso o cabelo, maior a tendência ao frizz.
Impacto no ressecamento e na oleosidade
Clima seco: retira a hidratação natural, deixando os fios opacos, ásperos e mais propensos à quebra.
Clima úmido: aumenta a produção de oleosidade no couro cabeludo, o que pode deixar a raiz pesada e acelerar a necessidade de lavar os fios.
Cabelos lisos, ondulados e cacheados: cada um reage de um jeito
Lisos: ficam com a raiz oleosa mais rapidamente.
Ondulados: tendem a perder definição e armar.
Cacheados e crespos: sofrem ainda mais com o frizz, já que a estrutura em espiral facilita a perda de hidratação.
Como minimizar os efeitos da umidade
- Aposte em finalizadores antifrizz e produtos que selam as cutículas.
- Prefira óleos leves para nutrir sem pesar.
- Mantenha uma rotina de hidratação e nutrição para reduzir a porosidade.
- Evite manusear os fios ao longo do dia, já que o contato das mãos aumenta o frizz.