Cabelo e ciclos hormonais: por que os fios mudam em cada fase da vida
O cabelo, muitas vezes visto apenas como expressão estética, é também um reflexo direto das transformações internas do corpo.
Ao longo da vida, as variações hormonais desempenham papel fundamental na textura, no volume e até na queda dos fios.
Puberdade, gravidez, pós-parto e menopausa são fases em que essas mudanças se tornam ainda mais evidentes, revelando como a saúde capilar está intimamente ligada ao equilíbrio hormonal.
Na adolescência: o início das transformações
Durante a puberdade, o aumento dos hormônios sexuais estimula a produção de oleosidade. É comum que os fios fiquem mais pesados, com tendência à caspa e à queda temporária.
Essa fase exige cuidados com a limpeza e equilíbrio do couro cabeludo.
Na gravidez: fios mais fortes e volumosos
Muitas mulheres relatam cabelos mais densos e brilhantes durante a gestação. Isso acontece porque o aumento de estrogênio prolonga a fase de crescimento dos fios, reduzindo a queda natural.
O resultado é um cabelo cheio de vitalidade — embora temporário.
No pós-parto: a queda que assusta
Após o nascimento do bebê, os níveis de estrogênio despencam e os fios que permaneceram no couro cabeludo durante a gravidez tendem a cair de forma mais intensa.
Essa queda costuma ser passageira, mas pode gerar grande desconforto emocional.
Na menopausa: afinamento e ressecamento
Com a queda dos níveis de estrogênio e progesterona, os fios podem ficar mais finos, ressecados e quebradiços.
Além disso, o crescimento desacelera, e o aparecimento dos cabelos brancos se torna mais frequente. É o momento em que cuidados nutritivos e fortalecedores ganham protagonismo.
Equilíbrio em cada fase
Embora as mudanças hormonais sejam inevitáveis, entender essas etapas ajuda a adotar rotinas capilares mais adequadas.
Hidratar, nutrir, proteger o couro cabeludo e respeitar as necessidades de cada fase são atitudes que fazem diferença.
Mais do que vaidade, cuidar do cabelo é também uma forma de acompanhar a própria saúde ao longo da vida.