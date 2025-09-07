fechar
Cabelo e ciclos hormonais: por que os fios mudam em cada fase da vida

O cabelo, muitas vezes visto apenas como expressão estética, é também um reflexo direto das transformações internas do corpo

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/09/2025 às 17:12
No verão, o cabelo exige alguns cuidados especiais (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Ao longo da vida, as variações hormonais desempenham papel fundamental na textura, no volume e até na queda dos fios.

Puberdade, gravidez, pós-parto e menopausa são fases em que essas mudanças se tornam ainda mais evidentes, revelando como a saúde capilar está intimamente ligada ao equilíbrio hormonal.

Na adolescência: o início das transformações

Durante a puberdade, o aumento dos hormônios sexuais estimula a produção de oleosidade. É comum que os fios fiquem mais pesados, com tendência à caspa e à queda temporária.

Essa fase exige cuidados com a limpeza e equilíbrio do couro cabeludo.

Na gravidez: fios mais fortes e volumosos

Muitas mulheres relatam cabelos mais densos e brilhantes durante a gestação. Isso acontece porque o aumento de estrogênio prolonga a fase de crescimento dos fios, reduzindo a queda natural.

O resultado é um cabelo cheio de vitalidade — embora temporário.

No pós-parto: a queda que assusta

Após o nascimento do bebê, os níveis de estrogênio despencam e os fios que permaneceram no couro cabeludo durante a gravidez tendem a cair de forma mais intensa.

Essa queda costuma ser passageira, mas pode gerar grande desconforto emocional.

Na menopausa: afinamento e ressecamento

Com a queda dos níveis de estrogênio e progesterona, os fios podem ficar mais finos, ressecados e quebradiços.

Além disso, o crescimento desacelera, e o aparecimento dos cabelos brancos se torna mais frequente. É o momento em que cuidados nutritivos e fortalecedores ganham protagonismo.

Equilíbrio em cada fase

Embora as mudanças hormonais sejam inevitáveis, entender essas etapas ajuda a adotar rotinas capilares mais adequadas.

Hidratar, nutrir, proteger o couro cabeludo e respeitar as necessidades de cada fase são atitudes que fazem diferença.

Mais do que vaidade, cuidar do cabelo é também uma forma de acompanhar a própria saúde ao longo da vida.

