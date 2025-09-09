MTV revela lista completa de vencedores do VMA 2025
Neste domingo, 7 de setembro de 2025, a UBS Arena em Nova York recebeu mais uma edição do VMA, promovido pela MTV. Confira os vencedores da noite!
A noite deste domingo, 7 de setembro, foi agitada para os fãs de entretenimento e música com uma das premiações mais aguardadas do ano, o VMA 2025.
Transmitido mundialmente, o evento contou com diversas apresentações e o clássico momento do Red Carpet, que rendeu muitos cliques na web.
Ao vivo da UBS Arena em Nova York, a premiação foi o destaque da noite, com Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Ariana Grande no centro das atenções.
Confira os vencedores do VMA 2025:
VÍDEO DO ANO, Apresentado pelo Burger King®
Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Records
ARTISTA DO ANO
Lady Gaga - Interscope Records
MÚSICA DO ANO
ROSÉ & Bruno Mars - “APT.” - Atlantic Records
ARTISTA REVELAÇÃO
Alex Warren - Atlantic Records
MELHOR ARTISTA POP
Sabrina Carpenter - Island
PERFORMANCE MTV PUSH DO ANO, apresentada por BACARDÍ® Rum
KATSEYE - “Touch” - HYBE/Geffen Records (janeiro de 2025)
MELHOR FEAT, apresentada por Under Armour
Lady Gaga e Bruno Mars - “Die With A Smile” - Interscope Records
MELHOR CLIPE POP
Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Record
MELHOR CLIPE HIP-HOP
Doechii - “Anxiety” - Top Dawg Entertainment/Capitol Records
MELHOR CLIPE DE R&B
Mariah Carey - “Type Dangerous” - gamma.
MELHOR CLIPE ALTERNATIVO
Sombr - “back to friends” - SMB Music/Warner Records
MELHOR CLIPE DE ROCK
Coldplay - “ALL MY LOVE” - Atlantic Records
MELHOR CLIPE LATINO
Shakira - “Soltera” - Sony Music US Latin
MELHOR CLIPE AFROBEAT
Tyla - “PUSH 2 START” - FAX Records/Epic Records
MELHOR CLIPE DE K-POP
LISA ft. Doja Cat & RAYE - “Born Again” - Lloud Co./RCA Records
MELHOR CLIPE COUNTRY
Megan Moroney - “Am I Okay?” - Columbia Records
MELHOR ÁLBUM
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet - Island
MELHOR CLIPE EM FORMATO LONGO
Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Records
MELHOR CLIPE DE MANIFESTO
Charli XCX - “Guess with Billie Eilish” - Atlantic Records
MELHOR DIREÇÃO
Lady Gaga - “Abracadabra” - Interscope Records
MELHOR FOTOGRAFIA
Kendrick Lamar - “Not Like Us” - pgLang/Interscope Records
MELHOR EDIÇÃO
Tate McRae - “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” - Atlantic Records
MELHOR COREOGRAFIA
Doechii - “Anxiety” - Top Dawg Entertainment/Capitol Records
MELHOR EFEITOS VISUAIS
Sabrina Carpenter - “Manchild” - Island
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
Lady Gaga - “Abracadabra” - Interscope Records
CATEGORIAS SOCIAIS:
MELHOR BANDA
BLACKPINK
MÚSICA DO VERÃO
Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records
PRÊMIOS ESPECIAIS:
VIDEO VANGUARD
Mariah Carey
MTV VMA Rock The Bells Visionary Award
Busta Rhymes
ÍCONE LATINO
Ricky Martin