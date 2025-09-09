fechar
Celebridades | Notícia

MTV revela lista completa de vencedores do VMA 2025

Neste domingo, 7 de setembro de 2025, a UBS Arena em Nova York recebeu mais uma edição do VMA, promovido pela MTV. Confira os vencedores da noite!

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2025 às 8:14
Imagem de Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Ariana Grande
Imagem de Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Ariana Grande - Reprodução/Instagram/@sabrinacarpenter @arianagrande @ladygaga (@katiatemkin)

A noite deste domingo, 7 de setembro, foi agitada para os fãs de entretenimento e música com uma das premiações mais aguardadas do ano, o VMA 2025.

Transmitido mundialmente, o evento contou com diversas apresentações e o clássico momento do Red Carpet, que rendeu muitos cliques na web.

Ao vivo da UBS Arena em Nova York, a premiação foi o destaque da noite, com Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Ariana Grande no centro das atenções.

Confira os vencedores do VMA 2025:

VÍDEO DO ANO, Apresentado pelo Burger King®

Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Records

ARTISTA DO ANO

Lady Gaga - Interscope Records

MÚSICA DO ANO

ROSÉ & Bruno Mars - “APT.” - Atlantic Records

ARTISTA REVELAÇÃO

Alex Warren - Atlantic Records

MELHOR ARTISTA POP

Sabrina Carpenter - Island

PERFORMANCE MTV PUSH DO ANO, apresentada por BACARDÍ® Rum

KATSEYE - “Touch” - HYBE/Geffen Records (janeiro de 2025)

MELHOR FEAT, apresentada por Under Armour

Lady Gaga e Bruno Mars - “Die With A Smile” - Interscope Records

MELHOR CLIPE POP

Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Record

MELHOR CLIPE HIP-HOP

Doechii - “Anxiety” - Top Dawg Entertainment/Capitol Records

MELHOR CLIPE DE R&B

Mariah Carey - “Type Dangerous” - gamma.

MELHOR CLIPE ALTERNATIVO

Sombr - “back to friends” - SMB Music/Warner Records

MELHOR CLIPE DE ROCK

Coldplay - “ALL MY LOVE” - Atlantic Records

MELHOR CLIPE LATINO

Shakira - “Soltera” - Sony Music US Latin

MELHOR CLIPE AFROBEAT

Tyla - “PUSH 2 START” - FAX Records/Epic Records

MELHOR CLIPE DE K-POP

LISA ft. Doja Cat & RAYE - “Born Again” - Lloud Co./RCA Records

MELHOR CLIPE COUNTRY

Megan Moroney - “Am I Okay?” - Columbia Records

MELHOR ÁLBUM

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet - Island

MELHOR CLIPE EM FORMATO LONGO

Ariana Grande - “Brighter Days Ahead” - Republic Records

MELHOR CLIPE DE MANIFESTO

Charli XCX - “Guess with Billie Eilish” - Atlantic Records

MELHOR DIREÇÃO

Lady Gaga - “Abracadabra” - Interscope Records

MELHOR FOTOGRAFIA

Kendrick Lamar - “Not Like Us” - pgLang/Interscope Records

MELHOR EDIÇÃO

Tate McRae - “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” - Atlantic Records

MELHOR COREOGRAFIA

Doechii - “Anxiety” - Top Dawg Entertainment/Capitol Records

MELHOR EFEITOS VISUAIS

Sabrina Carpenter - “Manchild” - Island

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Lady Gaga - “Abracadabra” - Interscope Records

CATEGORIAS SOCIAIS:

MELHOR BANDA

BLACKPINK

MÚSICA DO VERÃO

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records

PRÊMIOS ESPECIAIS:

VIDEO VANGUARD

Mariah Carey

MTV VMA Rock The Bells Visionary Award

Busta Rhymes

ÍCONE LATINO

Ricky Martin

