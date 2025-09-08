Maraisa se pronuncia após polêmica envolvendo criança: 'Chateada'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora explica vídeo que viralizou e afirma que registro do atendimento foi manipulado, causando repercussão negativa entre os internautas.

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, usou suas redes sociais para esclarecer uma situação que ganhou repercussão nas últimas semanas.

Um vídeo que circulou mostrando a sertaneja atendendo fãs levantou acusações de que ela teria ignorado uma criança na porta de um hotel.

Em um vídeo publicado no Instagram, Maraisa afirmou que o material compartilhado foi manipulado, exibindo apenas um trecho do atendimento. "Páginas que eu considerava sérias não tiveram responsabilidade ao disseminar mentiras sobre um atendimento. Fiquei muito chateada", declarou.

A publicação foi fixada no perfil da artista, que compartilhou na legenda: "Decidi deixar marcado em meu feed esse dia, para que se acaso acontecer mais vezes, sempre usei minha rede social como canal direto aos nossos fãs, então venho aqui mais uma vez trazer a verdade dos fatos para vocês! amo muito cada um dos nossos fãs e obrigada por sempre nos apoiarem em todos os momentos".



Relato do momento

Segundo a cantora, o encontro aconteceu quando ela saía de Rio Preto e se deparou com cinco pessoas esperando na saída do hotel, incluindo a criança e um senhor. "Desci do carro e atendi as pessoas com maior carinho, mas não estava com todo tempo do mundo, pois estava atrasada para chegar ao evento", explicou.

Veja o momento:

Maraisa detalhou ainda que, no vídeo que viralizou, apenas parte do atendimento foi mostrado. Ela respondeu rapidamente à mãe da criança, mas reforçou que não houve qualquer intenção de desrespeitar ninguém. Emocionada, a cantora fez um apelo ao público: "Peço que se for falar de mim ou da minha irmã, fale de coisas boas. Se for para inverdades, deixa pra lá. Não quero ser artista de m****, quero respeito".

A sertaneja deixou claro que a repercussão negativa afetou seu sentimento, mas reforçou o desejo de continuar trabalhando com tranquilidade e sendo justa com os fãs. Confira o pronunciamento completo compartilhado pela cantora:

