Como foi o pedido de casamento de Taylor Swift? Confira valores e curiosidades do momento
Nesta terça-feira (26), a cantora Taylor Swift revelou que está noiva do jogador Travis Kelce, por meio do Instagram. Veja os detalhes do pedido!
A comunidade de fãs da cantora Taylor Swift recebeu uma das notícias mais repercutidas nesta terça-feira (26), após a publicação do seu noivado com o jogador Travis Kelce.
Depois de compartilhar uma sequência de fotos do momento do pedido, a cantora atiçou a curiosidade dos fãs, que procuraram mais informações sobre o evento.
Para sorte dos swifties, fã base da loirinha, Ed Kelce, pai do noivo, fez questão de compartilhar alguns momentos e informações sobre os preparativos para o tão esperado momento.
Além disso, o próprio Travis já fez novas declarações! Confira tudo sobre o pedido de casamento da Taylor:
Como foi?
De acordo com Ed Kelce, em entrevista para um programa de TV, Travis Kelce já tinha comprado o anel de noivado em julho, no entanto, preferiu esperar para pedir em agosto, data de comemoração do aniversário do primeiro encontro do casal.
O jogador do Kansas City Chiefs pediu a permissão para os pais da cantora antes do pedido, que ficaram extremamente felizes com a decisão. Aliás, por falar em anel, a peça teve a participação ativa de Kelce na criação, com um valor estimado entre US$3,5 a 5,5 milhões, cerca de R$27,5 milhões.
O momento especial teria sido logo após a gravação dos dois para o podcast New Heights. “Eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse, ‘vamos tomar uma taça de vinho,’ eles foram até o quintal, e foi quando ele a pediu, e foi lindo”, contou o pai do noivo.
Travis revelou o que estava pensando antes da gravação do vídeocast: “Eu esqueci que estávamos tentando entrevistá-la, porque é difícil entrevistar alguém que você ama. Eu só estava tentando garantir que ela estava se divertindo”, compartilhou.
Quanto custou o vestido do pedido de casamento da Taylor Swift?
Uma outra curiosidade é o valor do vestido, uma peça de seda, listrada, da marca Ralph Lauren, que custa cerca de 385 libras, um valor aproximado de R$3 mil!
Confira a publicação, que já bateu o recorde de foto de anúncio de noivado mais curtida na plataforma do Instagram, com mais de 29 milhões de likes: