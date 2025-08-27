fechar
Celebridades | Notícia

Como foi o pedido de casamento de Taylor Swift? Confira valores e curiosidades do momento

Nesta terça-feira (26), a cantora Taylor Swift revelou que está noiva do jogador Travis Kelce, por meio do Instagram. Veja os detalhes do pedido!

Por Bianca Tavares Publicado em 27/08/2025 às 11:56
Imagem de anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce
Imagem de anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce - Reprodução/Instagram

A comunidade de fãs da cantora Taylor Swift recebeu uma das notícias mais repercutidas nesta terça-feira (26), após a publicação do seu noivado com o jogador Travis Kelce.

Depois de compartilhar uma sequência de fotos do momento do pedido, a cantora atiçou a curiosidade dos fãs, que procuraram mais informações sobre o evento.

Para sorte dos swifties, fã base da loirinha, Ed Kelce, pai do noivo, fez questão de compartilhar alguns momentos e informações sobre os preparativos para o tão esperado momento.

Além disso, o próprio Travis já fez novas declarações! Confira tudo sobre o pedido de casamento da Taylor:

Como foi?

De acordo com Ed Kelce, em entrevista para um programa de TV, Travis Kelce já tinha comprado o anel de noivado em julho, no entanto, preferiu esperar para pedir em agosto, data de comemoração do aniversário do primeiro encontro do casal.

Leia Também

O jogador do Kansas City Chiefs pediu a permissão para os pais da cantora antes do pedido, que ficaram extremamente felizes com a decisão. Aliás, por falar em anel, a peça teve a participação ativa de Kelce na criação, com um valor estimado entre US$3,5 a 5,5 milhões, cerca de R$27,5 milhões.

O momento especial teria sido logo após a gravação dos dois para o podcast New Heights. “Eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse, ‘vamos tomar uma taça de vinho,’ eles foram até o quintal, e foi quando ele a pediu, e foi lindo”, contou o pai do noivo.

Travis revelou o que estava pensando antes da gravação do vídeocast: “Eu esqueci que estávamos tentando entrevistá-la, porque é difícil entrevistar alguém que você ama. Eu só estava tentando garantir que ela estava se divertindo”, compartilhou.

Quanto custou o vestido do pedido de casamento da Taylor Swift?

Uma outra curiosidade é o valor do vestido, uma peça de seda, listrada, da marca Ralph Lauren, que custa cerca de 385 libras, um valor aproximado de R$3 mil!

Confira a publicação, que já bateu o recorde de foto de anúncio de noivado mais curtida na plataforma do Instagram, com mais de 29 milhões de likes:

