Trump reage a anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce
O presidente dos Estados Unidos comentou sobre a união de Taylor Swift e Travis Kelce, após repercussão da publicação da cantora nas redes.
Nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, Taylor Swift surpreendeu seus fãs com o anúncio de seu noivado com o jogador Travis Kelce, jogador de futebol americano.
Nas redes sociais, a publicação foi um sucesso, batendo o recorde de foto mais curtida de um anúncio de noivado, com mais de 24 milhões de likes.
Ainda no mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre o momento: “Eu desejo muita sorte a eles. Acho que ele é um ótimo jogador e ela é uma pessoa maravilhosa”, afirmou.
A declaração causou controvérsias, tendo em vista que a cantora foi alinhada ao Partido Democrata em 2018 e também em 2024, sendo inclusive alvo de diversas críticas do presidente, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.
Em 2024, compartilhou no seu perfil do X (antigo Twitter): “Eu odeio a Taylor Swift”, publicação que viralizou rapidamente, logo após a artista anunciar seu apoio a Kamala Harris.
As informações são do portal Terra.