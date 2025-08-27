fechar
Trump reage a anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

O presidente dos Estados Unidos comentou sobre a união de Taylor Swift e Travis Kelce, após repercussão da publicação da cantora nas redes.

Por Bianca Tavares Publicado em 27/08/2025 às 11:07
Imagem de Donald Trump, Taylor Swift e Travis Kelce
Imagem de Donald Trump, Taylor Swift e Travis Kelce - Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, Taylor Swift surpreendeu seus fãs com o anúncio de seu noivado com o jogador Travis Kelce, jogador de futebol americano.

Nas redes sociais, a publicação foi um sucesso, batendo o recorde de foto mais curtida de um anúncio de noivado, com mais de 24 milhões de likes.

Ainda no mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre o momento: “Eu desejo muita sorte a eles. Acho que ele é um ótimo jogador e ela é uma pessoa maravilhosa”, afirmou.

A declaração causou controvérsias, tendo em vista que a cantora foi alinhada ao Partido Democrata em 2018 e também em 2024, sendo inclusive alvo de diversas críticas do presidente, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.

Em 2024, compartilhou no seu perfil do X (antigo Twitter): “Eu odeio a Taylor Swift”, publicação que viralizou rapidamente, logo após a artista anunciar seu apoio a Kamala Harris.

As informações são do portal Terra.

