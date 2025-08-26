Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
A cantora e o jogador de futebol americano assumiram o relacionamento em 2023. O anúncio do noivado foi realizado na tarde desta terça (26)
Em seu Instagram, Tayow Swift anunciou que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, que atua no Kansas City Chiefs. Nesta terça-feira (26), a cantora publicou algumas imagens do momento em que foi pedida em casamento pelo atleta.
"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu a artista, na legenda da publicação.
O relacionamento
Os rumores de um possível relacionamento entre os dois começaram em 2023, quando Kelce revelou que tentou entregar uma pulseira da amizade com seu telefone para Taylor durante a The Eras Tour, no entanto, eles não conseguiram conversar na ocasião.
Em 24 de dezembro do mesmo ano, a cantora apareceu em uma partida do Kansas City Chiefs ao lado da mãe do jogador. Em seguida, eles foram vistos deixando o Arrowhead Stadium no carro dele.