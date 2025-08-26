fechar
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

A cantora e o jogador de futebol americano assumiram o relacionamento em 2023. O anúncio do noivado foi realizado na tarde desta terça (26)

Por Laura Martiniano Publicado em 26/08/2025 às 14:26
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce - Reprodução/Instagram (@taylorswift)

Em seu Instagram, Tayow Swift anunciou que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, que atua no Kansas City Chiefs. Nesta terça-feira (26), a cantora publicou algumas imagens do momento em que foi pedida em casamento pelo atleta.

"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu a artista, na legenda da publicação.

 
 
 
O relacionamento

Os rumores de um possível relacionamento entre os dois começaram em 2023, quando Kelce revelou que tentou entregar uma pulseira da amizade com seu telefone para Taylor durante a The Eras Tour, no entanto, eles não conseguiram conversar na ocasião.

Em 24 de dezembro do mesmo ano, a cantora apareceu em uma partida do Kansas City Chiefs ao lado da mãe do jogador. Em seguida, eles foram vistos deixando o Arrowhead Stadium no carro dele.

