Celebridades | Notícia

Saiba quem é o suposto affair de Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella

Depois dos bastidores da "Dança dos Famosos" virar alvo de polêmicas com Dado Dolabella e Luan Pereira, surgiram novos boatos de romance da cantora.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 10:15 | Atualizado em 26/08/2025 às 10:19
Imagem de Wanessa Camargo e Allan Souza Lima
Imagem de Wanessa Camargo e Allan Souza Lima - Reprodução/Redes Sociais/@wallaceximenesoficial

Uma nova revelação chegou para agitar o mundo das celebridades!

De acordo com Leo Dias, que acabou de voltar de Portugal, Wanessa Camargo teria engatado em um novo relacionamento com um colega da “Dança dos Famosos”.

Depois da confusão envolvendo Dado Dolabella e uma suposta agressão por ciúme contra Luan Pereira, também participante do reality, surgiram novos rumores que apontam outra pessoa como affair da cantora: Allan Souza Lima.

O ator também faz parte do elenco da “Dança dos Famosos”, além de ser ex-namorado de Rafa Kalimann.

Até o momento, nenhuma das duas celebridades confirmaram ou negaram a aproximação.

