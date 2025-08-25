Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella
A equipe da cantora Wanessa Camargo se manifestou nesta sexta-feira (22), a respeito do suposto caso de agressão que a artista teria sido vítima do cantor Dado Dolabella, seu ex.
“Desconhecemos o assunto. E não vamos nos manifestar a respeito. A Wanessa Camargo ensaiou o Dança dos Famosos, na quinta e na sexta, no Projac, normalmente”, esclareceu a assessoria da cantora ao portal Metrópoles.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do mesmo portal, Wanessa Camargo estava dançando com Dado Dolabella, em uma confraternização do elenco da Dança dos Famosos. Em um determinado momento, o cantor Luan Pereira teria se aproximado da cantora e mostrado um passo de dança para ela, inclusive a segurando pela cintura. Diante da cena, Dado teria explodido.
Além de ter supostamente empurrado Luan Pereira, Dado também teria empurrado Wanessa. Prontamente, a cantora foi para o hotel e ator teria ido logo em seguida, mas foi impedido de ter contato.
Por falar em polêmica, Wanessa Camargo postou uma selfie com sua ex-colega de confinamento, Leidy Elin. A trancista foi a responsável pelo momento mais icônico do BBB 24, quando jogou na piscina as roupas de Davi Brito, que acabou se tornando o campeão da atração.
