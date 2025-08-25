fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/08/2025 às 7:11
Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella
Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A equipe da cantora Wanessa Camargo se manifestou nesta sexta-feira (22), a respeito do suposto caso de agressão que a artista teria sido vítima do cantor Dado Dolabella, seu ex.

“Desconhecemos o assunto. E não vamos nos manifestar a respeito. A Wanessa Camargo ensaiou o Dança dos Famosos, na quinta e na sexta, no Projac, normalmente”, esclareceu a assessoria da cantora ao portal Metrópoles.

LEIA AGORA: Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do mesmo portal, Wanessa Camargo estava dançando com Dado Dolabella, em uma confraternização do elenco da Dança dos Famosos. Em um determinado momento, o cantor Luan Pereira teria se aproximado da cantora e mostrado um passo de dança para ela, inclusive a segurando pela cintura. Diante da cena, Dado teria explodido.

Além de ter supostamente empurrado Luan Pereira, Dado também teria empurrado Wanessa. Prontamente, a cantora foi para o hotel e ator teria ido logo em seguida, mas foi impedido de ter contato.

Por falar em polêmica, Wanessa Camargo postou uma selfie com sua ex-colega de confinamento, Leidy Elin. A trancista foi a responsável pelo momento mais icônico do BBB 24, quando jogou na piscina as roupas de Davi Brito, que acabou se tornando o campeão da atração.

O post Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Dado Dolabella se pronuncia sobre confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira
dado dolabella

Dado Dolabella se pronuncia sobre confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira
Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella
Dado Dolabella

Equipe de Wanessa Camargo se manifesta sobre suposta agressão de Dado Dolabella

Compartilhe

Tags