Dado Dolabella se pronuncia sobre confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira

Dado Dolabella teria se envolvido em uma confusão com a ex Wanessa Camargo e o cantor sertanejo Luan Pereira; Ator aponta mal-entendido.

O ator Dado Dolabella usou o Instagram no último sábado (23/08) para dar sua versão sobre a suposta confusão envolvendo ele, Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira.

A suposta briga teria ocorrido durante um encontro do elenco da Dança dos Famosos em um bar do Rio de Janeiro.

Dado Dolabella fala sobre suposta agressão

Na sexta-feira (22), circularam rumores de que o ator teria se desentendido fisicamente com os artistas. Para esclarecer, Dado publicou um vídeo nos stories e explicou sua reação, revela o site Terra.

Segundo ele, já havia combinado com Wanessa que passariam a noite juntos no hotel, mas, ao chegar ao local, interpretou mal uma situação.

O ator contou que, enquanto conversava com a cantora, um homem que ele não conhecia se aproximou rapidamente dela. Pensando que fosse um estranho tentando beijá-la, ele a puxou para trás. O rapaz acabou tropeçando e caindo.

"Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido", afirmou.

Dado destacou que se desculpou pessoalmente com os dois e reforçou o pedido publicamente.

"Desejo todo sucesso do mundo para Wanessa, para Luan, para você que tá assistindo esse vídeo e muita paz, gente. Muita paz e muito amor. É isso", revelou.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo estão juntos?

Os artistas namoraram no início dos anos 2000 e voltaram a ficar juntos em 2022, após o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz.

O término havia sido anunciado em dezembro de 2024, mas os Dado e Wanessa foram vistos em clima de romance recentemente.

"Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", revelou Wanessa em entrevista em julho, segundo o Extra.